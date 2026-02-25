logo
Crnadak tvrdi da su Dodiku "salijevali stravu" zbog poruka iz SAD, Cvijanović mu poručila da je "pohabani političar"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Nakon izjava Igora Crnatka da su Miloradu Dodiku "salijevali stravu" zbog poruka iz SAD, uslijedio je odgovor Željke Cvijanović koja je poručila da SNSD donosi odluke na osnovu stavova svojih organa, a ne, kako je navela, "savjeta pohabanih političara".

Crnadak tvrdi da su Dodiku "salijevali stravu" zbog poruka iz SAD, Cvijanović poručila da je SNSD "o Izvor: Srna

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak izjavio je da aktuelna vlast "ne zna ništa drugo raditi nego dizati galamu i uznemiravati građane da bi ispali bitni", te ocijenio da se nakon kraćih zatišja stvari "opet nastave po starom".

"U dubini duše oni su velike kukavice, srce im je u petama. Nakon poruke, koju je Željka Cvijanović donijela Dodiku iz Minhena, od delegacije SAD, morali su mu salijevati stravu. Ako nije tako, neka me demantuju", naveo je Crnadak.

On je dodao: "Hajde junaci, dajte novi Ustav RS, dajte neki referendum, dajte u NSRS zakone da zabranite SIPA i Tužilaštvo BiH, dajte Agenciju za lijekove RS, neko okupljanje na međuentitetskoj liniji".

Crnadak je ocijenio i da aktuelna vlast "ne može proizvesti ništa drugo nego blokade i krize" i da se, kako je rekao, od nje "ništa ne treba očekivati".

Na ove navode reagovala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, koja je poručila da su Crnatkove tvrdnje neosnovane i politički motivisane.

"Sve što je Igor Crnadak ikada govorio i najavljivao, a što je bilo provjerljivo, ispostavilo se kao besmislica i promašena prognoza", navela je Cvijanović.

Dodala je da mu je, kako je istakla, "preostalo samo još da se bavi crnom magijom i da govori o salijevanju strava", te da "možda počne da gleda i u kristalnu kuglu".

Cvijanović je poručila da je SNSD"ozbiljna stranka koja preduzima korake na osnovu odluka svojih organa, a ne savjeta pohabanih političara", dodajući da, prema njenim riječima, Crnadak pokušava da se "bezuspješno prikaže kao relevantan politički faktor".

