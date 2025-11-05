Sud Banjaluka: Brko osuđen na šest mjeseci zatvora, u policijski rokovnik stavio 100 KM da izbjegne test na drogu

Jasmin Brko osuđen je u Okružnom sudu Banjaluka na šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela davanje mita počinjeno u maju ove godine.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

“Sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta i to jedne novčanice u apoenu od 100 KM, koja se nakon pravosnažnosti presude ima predati Ministarstvu pravde Republike Srpske, Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom”, potvrđeno je u ovom sudu.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Brko se tereti da je u Doboju pokušao da podmiti policajce koji su ga zaustavili, a kako bi izbjegao testiranje na drogu, tako što je u policijski rokovnik stavio 100 KM.

U optužnici je precizirano da se događaj desio 3. maja 2025. godine oko 17.45 časova na magistralnom putu M1-105 u mjestu Vila, Grad Doboj.

Policajci Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj zaustavili su, radi kontrole, vozilo marke „T-ROC“ kojim je upravljao optuženi Jasmin Brko.

“Od optuženog su zatražili da se podvrgne kontroli radi provjere da li je pod dejstvom droga, što je on odbio, da bi mu nakon toga policijski službenici saopštili da će zbog odbijanja biti uhapšen. U namjeri da izbjegne to testiranje, prišao je zadnjem dijelu službenog policijskog vozila koje je bilo zaustavljeno u neposrednoj blizini, a na kojem je bio otvoren prtljažnik i u rokovnik stavio novčanicu od 100 КM. Zauzvrat je tražio od policajaca da ga ne testiraju”, navedeno je u optužnici.