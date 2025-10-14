logo
Optužen za davanje mita: Dobojlija u policijski rokovnik stavio 100 KM da ga ne testiraju na drogu

Autor Brankica Spasenić
0

Republičko javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Jasmina Brke zbog krivičnog djela davanje mita počinjenog u maju ove godine.

Republičko javno tužilaštvo RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Brko se tereti da je u Doboju pokušao da podmiti policajce koji su ga zaustavili, a kako bi izbjegao testiranje na drogu, tako što je u policijski rokovnik stavio 100 KM.

U optužnici je precizirano da se događaj desio 3. maja 2025. godine oko 17.45 časova na magistralnom putu M1-105 u mjestu Vila, Grad Doboj.

Policajci Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj zaustavili su, radi kontrole, vozilo marke „T-ROC“ kojim je upravljao optuženi Jasmin Brko.

“Od optuženog su zatražili da se podvrgne kontroli radi provjere da li je pod dejstvom droga, što je on odbio, da bi mu nakon toga policijski službenici saopštili da će zbog odbijanja biti uhapšen. U namjeri da izbjegne to testiranje, prišao je zadnjem dijelu službenog policijskog vozila koje je bilo zaustavljeno u neposrednoj blizini, a na kojem je bio otvoren prtljažnik i u rokovnik stavio novčanicu od 100 КM. Zauzvrat je tražio od policajaca da ga ne testiraju”, navedeno je u optužnici.

Precizirano je da po članu 173. Zakona osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH vozač pod djelovanjem opojnih droga ne smije da upravlja vozilom u saobraćaju na putu.

Optužnicu je podiglo Posebne odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala RS, a potvrdio Okružni sud Banjaluka.

