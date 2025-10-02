Modričanin osuđen zbog mita: Htio “počastiti” policiju sa 50 KM, pa osuđen na novčanu kaznu od 1.000 KM

Hakija Š. (35) iz Modriče osuđen je u Okružnom sudu Banjaluka na novčanu kaznu od 1.000 KM jer je počinio krivično djelo davanje mita.

Optužnicu protiv njega je podiglo Republičko javno tužilaštvo jer je policajcima u Tesliću ponudio 50 KM mita.

“Sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta i to jednu novčanicu u apoenu od 50 KM, koja će se nakon pravosnažnosti presude predati Ministarstvu pravde Republike Srpske, Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, na dalje postupanje”, naveli su u Okružnom sudu Banjaluka.

Hakija Š. se teretio da je u junu ove godine u mjestu Đulić kod Teslića vozio “mercedes” na kojem nisu radila stop svjetla, a kada su ga policajci zaustavili, ponudio im je 50 KM i rekao „evo počastite se od mene“.

Kuriozitet je da je vozač, nakon što su ga policajci zaustavili zbog neispravne signalizace na vozilu, sam prijavio da mu ne radi ni ručna kočnica.

“Policajci su mu naložili da izađe iz vozila kako bi mu izdali prekršajni nalog. Prišao je službenom vozilu u kojem su se nalazili policijski službenici i kroz prozor ubacio novčanicu od 50 KM govoreći ‘evo počastite se od mene’, sa namjerom da mu ne izdaju prekršajni nalog”, navodilo se u optužnici.

