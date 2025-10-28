Zaustavljen u Tesliću zbog više prekršaja: Vozač ponudio policajcima 60 KM mita, pa kažnjen sa 2.500 KM

Milivoje B. osuđen je u Okružnom sudu Banjaluka na novčanu kaznu od 2.500 KM zbog krivičnog djela davanje mita.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Optužnica Republičkog javnog tužilaštva teretila ga je da je, u aprilu ove godine, policajcima dao 60 KM kako bi pokušao izbjeći prekršajnu odgovornost nakon što je zasutavljen u saobraćaju.

Pored novčane kazne, izrečena mu je i mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, odnosno tri novčanice od po 20 KM koje je ubacio u policijsko vozilo.

“Nakon pravosnažnosti presude novčanice će se predati Ministarstvu pravde Republike Srpske, Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, na dalje postupanje. Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ukoliko ne bude naplaćena u roku od jedne godine, sud će donijeti odluku da se za svakih započetih 100 KM novčane kazne, zamijeni jednim danom zatvora”, saopšteno je iz Okružnog suda Banjaluka.

Prema navodima iz optužnice, Milivoje B. je 18. aprila ove godine oko 19.30 časova zaustavljen u mjestu Buletić kod Teslića. Optuženi je upravljao teretnim vozilom marke „volkswagen transporter“.

“Policajac je utvrdio da ne posjeduje vozačku dozvolu, da nije vezan sigurnosnim pojasom i da upravlja vozilom bez upaljenih svjetala. Na pitanje policijskog službenika je priznao da je vozio pod dejstvom alkohola”, navodilo se u optužnici.

Nakon što ga je policajac pozvao da dođe do službenog vozila kako bi ga testirao na alkohol, iz novčanika je izvadio tri novčanice od 20 KM govoreći „Daj da se dogovorimo da to riješimo”.

“Potom je novčanice spustio na suvozačevo sjedište službenog vozila, nakon čega mu je policijski službenik saopštio da je uhapšen zbog krivičnog djela davanje mita”, istaknuto je u optužnici.