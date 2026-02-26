logo
Sa stadiona u Omarskoj ukraden server, slučaj okvalifikovan kao teška krađa

Sa stadiona u Omarskoj ukraden server, slučaj okvalifikovan kao teška krađa

Autor Nikolina Damjanić
0

Sa fudbalskog stadiona u Omarsko ukraden je server, a slučaj je okvalifikovan kao krivično djelo teška krađa, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

shutterstock_2623449009.jpg Izvor: Shutterstock

Prema prijavi, krađa je počinjena u periodu od decembra 2025. godine do dana prijavljivanja, kada je utvrđeno da je iz prostorija stadiona otuđena navedena oprema.

O događaju je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, koji se izjasnio da je riječ o krivičnom djelu „Teška krađa“.

"Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti prijavljenog krivičnog djela", saopšteno je iz PU Prijedor.

