"Česma je danas srce Krajine": Spektakl na kotlićijadi uz Radu, Baju i 30 trubača (FOTO)

U banjalučkom naselju Česma održana je "Krajiška Guča i kotlićijada", koja je okupila veliki broj posjetilaca, a vrhunsku atmosferu dodatno je zagrijalo čak 30 trubača.

Izvor: Volja naroda Srpske

Događaju su prisustvovali brojni građani, ekipa „Volje naroda Srpske – dr Vlado Đajić“, kao i članovi Daun sindrom centra Banjaluka.

Organizatori navode da su reakcije naroda i masovni odziv najbolji demanti za sve one koji su sumnjali u posjećenost ovogodišnje manifestacije.

"Iako su neki smatrali da ove godine u Česmi neće biti naroda, naš narod ih je demantovao dolaskom u ogromnom broju. Hvala vam što ste danas sa nama i što zajedno stvaramo atmosferu za pamćenje. Čuvamo našu tradiciju, družimo se i pjevamo", poručio je Đajić.

Posebnu pažnju posjetilaca privuklo je učešće poznate pjevačice Rade Manojlović, koja se zajedno sa Đajićem uključila u pripremu hrane za kotlić.

"Rada je, osim pjesme, zasukala rukave i gulila mrkvu i krompir, dok sam ja bio zadužen za luk", kroz osmijeh je rekao Đajić.

Jedan od centralnih događaja dana bila je priprema najvećeg banjalučkog ćevapa, napravljenog u saradnji sa ekipom iz Daun sindrom centra Banjaluka.

"Zahvaljujući ekipi iz Daun sindrom centra Banjaluka, prvi put smo napravili najveći banjalučki ćevap, dug čak dva metra, kojim napadamo Ginisov rekord. A dogodine pravimo ćevap od deset metara!", najavio je Đajić.

Pored zabavnog i gastronomskog dijela, Đajić je poslao i političke poruke okupljenom narodu.

"Svima želimo dobro i zato širimo ljubav, poštovanje i jedinstvo. Tim 'Volje naroda Srpske – dr Vlado Đajić' neumorno radi i nudi konkretna rješenja za dostojanstven život našeg naroda, bolji životni standard i jaku Republiku Srpsku. Ove godine idemo pobjednički, a dogodine se u Česmi okupljamo u deset puta većem broju", zaključio je Đajić.

Veliko narodno druženje u Česmi nastavljeno je uz pjesmu i koncert Baje Malog Knindže.

(Mondo)