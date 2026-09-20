Meteorolozi najavili prve pahulje: "Spremite toplu odjeću"

Prve pahulje snijega mogle bi pasti u utorak na vrhovima najviših planina iznad 1.800 metara nadmorske visine, dok se od sutra očekuje prodor hladnog vazduha sa sjevera i osjetniji pad temperatura, objavili su meteorolozi sa stranice BHMeteo.

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Kalendarska jesen stiže 23. septembra, a treću dekadu ovog mjeseca obilježiće temperature ispod prosjeka, hladna jutra, umjeren do jak sjeverac i bura. Prodor hladnog vazduha donijeće osjetno zahlađenje već u ponedjeljak, dok će se u Hercegovini pad temperatura osjetiti od utorka.

Iz BHMeteo napominju da će predstojeće zahlađenje biti većinski suvo jer visinski ciklon bježi istočnije, pa se u brdsko-planinskim predjelima očekuje tek simbolično pahuljanje bez formiranja snježnog pokrivača.

Ipak, u periodu oko 25. i 26. septembra postoji mogućnost formiranja novog visinskog ciklona u blizini naših krajeva, od čije će putanje zavisiti da li stiže rasprostranjenija kiša ili se nastavljaju sušni uslovi koji i dalje vladaju u većem dijelu zemlje.

"Svakako, stižu nam osjetno hladniji dani, naročito u jutarnjim satima. Pripremite topliju garderobu", kažu sa stranice BHMeteo.