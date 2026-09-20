Vođa puta u teškom stanju sa prelomom kičme: Stijena se obrušila na autobus koji je prevozio osnovce iz Podgorice

Prilikom udara vozila u stijenu na magistralnom putu ka Kolašinu povrijeđeno je pet osoba, a zahvaljujući brzoj reakciji prolaznika i medicinskog osoblja, najmlađi putnici su stabilizovani, dok se ljekari u Podgorici bore za zdravlje teško povrijeđenog vodiča.

Izvor: RTCG / screenshot

Četiri osobe, među kojima troje dece koji su lakše povrijeđeni sinoć u saobraćajnoj nezgodi u Štitaričkoj rijeci, nakon zbrinjavanja i detaljne dijagnostike u bjelopoljskoj Bolnici otpušteni su kasno sinoć na kućno liječenje, dok je vođa puta Vasilije Šarović zbog teških tjelesnih povreda hitno transportovan u Klinički centar Crne Gore (KCCG), potvrđeno je "Vijestima" iz Bolnice.

"Nakon detaljne dijagnostike i hirurške obrade, kod troje djece i jedne odrasle osobe konstatovane su lakše tjelesne povrede te su u dobrom opštem stanju otpušteni na kućno liječenje. Kod druge odrasle osobe konstatovane su teške tjelesne povrede - prelom karlice i kičmenog stuba, zbog čega je pacijent upućen u KCCG, na Kliniku za neurohirurgiju", rečeno je "Vijestima" u bjelopoljskoj Bolnici.

Nezgoda se dogodila u 20.35 časova u mjestu Štitarička Rijeka na magistrali od Mojkovca ka Kolašinu.

Nakon što je autobus, koji je prevozio osnovce iz Podgorice, ostvario kontakt sa stenom, na licu mjesta među prvima u pomoć su pritekli medicinski tehničar Haris Bećirović i vozač sanitetskog vozila Dimitrije Vlaović iz Opšte bolnice Bijelo Polje.

Oni su se tu zadesili po povratku iz KCCG. Zahvaljujući njihovoj pribranosti i brzoj intervenciji, povrijeđenima je odmah pružena prva pomoć, nakon čega su hitno transportovani i primljeni u Urgentni blok. Oni su na licu mjesta zbrinuli tri od ukupno pet povrijeđenih.