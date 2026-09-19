Teheran nastavio obračun sa izraelskim špijunima: Iran pogubio čovjeka koji je Mosadu odavao tajne

Iran je pogubio Hoseina Pedarana, optuženog da je izraelskoj obavještajnoj službi Mosad dostavljao podatke o lokacijama raketnih postrojenja u provinciji Isfahan.

Izvor: Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Iransko pravosuđe saopštilo je u subotu da je pogubljen muškarac optužen da je izraelskim obavještajnim službama dostavljao informacije o lokacijama iranskih raketnih postrojenja.

"Smrtna kazna izvršena je nad Hoseinom Pedaranom, koji je Mosadu dostavljao informacije o raketnim lokacijama u provinciji Isfahan", navele su iranske pravosudne vlasti.

Nije saopšteno kada je Pedaran uhapšen niti kada mu je suđeno.

Optužen za špijunažu u korist Izraela

Pedaran se suočavao sa optužbama za "špijunažu i obavještajnu saradnju" u korist Izraela.

Iransko pravosuđe navelo je da je njegovu smrtnu kaznu potvrdio Vrhovni sud. O ovom slučaju mediji ranije nisu izvještavali.

Pojačana hapšenja i pogubljenja

Iranske vlasti pojačale su hapšenja i izvršenje smrtnih kazni u vezi sa ratom na Bliskom istoku, koji je počeo u februaru, kao i protestima širom zemlje koji su kulminirali u januaru, prenosi Arab News.

Tokom rata bombardovana su brojna raketna postrojenja, dok je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen na početku sukoba.

Provincija Isfahan, u kojoj se nalaze i iranska nuklearna postrojenja, bila je jedno od područja najteže pogođenih tokom rata.

Iransko pravosuđe je u avgustu objavilo da su pogubljena još dvojica muškaraca optužena da su Izraelu "prosleđivala koordinate osjetljivih vojnih i bezbjednosnih lokacija".

Prema podacima organizacija za zaštitu ljudskih prava, Iran izvršava najveći broj smrtnih kazni na svijetu poslije Kine.

(Mondo.rs)