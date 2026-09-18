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Nakon pet godina od tragedije: Potvrđena optužnica za pogibiju radnika na vijaduktu kod Tarčina

Nakon pet godina od tragedije: Potvrđena optužnica za pogibiju radnika na vijaduktu kod Tarčina

Autor Dušan Volaš
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Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Juse Baručije i Mirhana Borovine zbog tragične pogibije radnika na gradilištu Koridora 5C, koja se dogodila prije pet godina.

sudijski čekić Izvor: Shutterstock

Optuženi se terete da su u svojstvu odgovornih lica na poddionici koridora Tarčin – ulaz u tunel Ivan propustili da obezbijede sprovođenje propisanih mjera zaštite na radu prilikom demontaže skele na vijaduktu, saopšteno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Prema navodima iz optužnice, Baručija i Borovina nisu obezbijedili odgovarajuću stručnu osposobljenost radnika, neophodan nadzor nad izvođenjem radova, kao ni zakonom propisane mjere zaštite od pada sa visine.

Usljed ovih teških propusta u bezbjednosnim procedurama, petog avgusta 2021. godine nesrećni radnik je pao sa visine od oko deset do dvanaest metara i na licu mjesta poginuo.

U vrijeme nesreće, Baručija je obavljao funkciju direktora i odgovornog lica privrednog društva "Saring", dok je Borovina bio angažovan kao upravnik gradnje i odgovorno stručno lice ispred privrednog društva "Vektor integra".

Za predstojeći glavni pretres, postupajući tužilac je predložio saslušanje pet svjedoka, tri vještaka i izvođenje više od osamdeset materijalnih dokaza kako bi se dokazala krivica optuženih za nesreću iz 2021. godine.

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Tagovi

optužnica Pet ce nesreća radnik

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