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Ušao u svlačionicu i prijetio sudiji Kazlagiću: "Zapaliću te, nećeš odavde živ izaći"!

Ušao u svlačionicu i prijetio sudiji Kazlagiću: "Zapaliću te, nećeš odavde živ izaći"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Podignuta optužnica protiv osobe koja je na utakmici Posušja i Sarajeva ušla u svlačionicu i prijetila smrću sudiji Mirzi Kazlagiću.

mirza kazlagić Izvor: Promo/FK Sarajevo

Opštinski sud u Širokom Beijegu potvrdio je optužnicu koju je podiglo Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona u Širokom brijegu protiv osobe inicijala F.B. koja je prijetila smrću fudbalskom sudiji Mirzi Kazlagiću tokom utakmice Posušja i Sarajeva.

Duel na Mokrom Docu u novembru 2025. godine završen je pobjedom Sarajeva 3:0, atokom pauze između dva poluvremena desio se incident koji je evidentiran od strane nadležnih organa i policije, te na kraju dobio epilog podizanjem optužnice protiv osobe koja je prijetila sudiji Kazlagiću.

„Dana 02.11.2025.godine igrala se utakmica WWIN lige BIH (Premijer liga) između HŠK Posušja i FK Sarajeva, koja je započela u 15,15 sati, na stadionu Mokri Dolac u Posušju, a od strane Nogometnog saveza BIH od sudačkog komiteta za suđenje navedene utakmice, su delegirani M. K., M. M., A. K. i M. B., da bi za vrijeme pauze, nakon završenog prvog poluvremena, osumnjičeni F. B. ušao u svlačionicu HŠK Posušja, gdje su se nalazili suci M. K., M. M., A. K. i M. B., svjestan da će ozbiljnom prijetnjom napada na život i tijelo M. K. ugroziti njegovu osobnu sigurnost, htijući to, psovao svim sucima majku, nakon čega je M. K., kao glavnom sucu uputio riječi: „Neću ti zapalit auto, zapalit ću tebe, nećeš odavde živ izaći, majku ti jebem”, a koje ozbiljne prijetnje su kod M. K. izazvale osjećaj straha, nesigurnosti i uznemirenosti, nakon čega je isti pristupio u službene prostorije PU Posušje i podnio prijavu protiv osobe F. B..

Dakle, ugrozio sigurnost neke osobe ozbiljnom prijetnjom da će napasti na život i tijelo te osobe, čime da je počinio kazneno djelo Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 183. st. 1. KZ FBiH“, navodi se u optužnici koju je objavilo Kantonalno tužilaštvo Zapadnohercegovačkog kantona.

Tagovi

sudija optužnica fudbal

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