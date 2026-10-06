logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jovo Lukić potvrdio da je bio penal" Sergej Barbarez odgovorio selektoru Poljske

"Jovo Lukić potvrdio da je bio penal" Sergej Barbarez odgovorio selektoru Poljske

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Udarac sa "bijele tačke" u finišu četvrtog kola Lige nacija u Zenici između Bosne i Hercegovine i Poljske odlučio je pobjednika utakmice.

"Jovo Lukić potvrdio da je bio penal" Sergej Barbarez odgovorio selektoru Poljske Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

"Zmajevi" su golom Ivana Bašića iz jedanaesterca prvi put u istoriji savladali selekciju Poljske i okupljanje okončali bez ijednog poraza i drugim mjestom u grupi sa dva boda manje u odnosu na prvoplasiranu Švedsku.

Ipak, penal, koji je izborio centarfor Univerzitatee Kluž Jovo Lukić prema tvrdnjama poljskog selektora Jana Urbana nije postojao, odnosno da je prestrogo dosuđen poslije starta Jana Bednareka.

"Za mene to nije bio penal. Takvi jedanaesterci se jednostavno ne sviraju. Bila je to sasvim uobičajena borba za poziciju dva igrača u kaznenom prostoru", rekao je Urban, kojem je brzo replicirao selektor BiH Sergej Barbarez.

"Pa vidite, mi smo to gledali na ekranu i ja sam stvarno s Jovom pričao - kaže da ga je igrač Poljske baš uhvatio. Naravno da tu ima malo i igračkih kvaliteta da se iskoriste te stvari, ali kaže on da je bilo dodira i obuhvata te da je penal u redu", izjavio je Barbarez.

Pobjedom u Zenici bh. tim je osvojio izuzetno važne bodove u Ligi nacija, dok će se o spornom detalju iz 84. minuta sigurno još dugo raspravljati u poljskim medijima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi Poljska Jovo Lukić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC