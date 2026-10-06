"Jovo Lukić potvrdio da je bio penal" Sergej Barbarez odgovorio selektoru Poljske

Udarac sa "bijele tačke" u finišu četvrtog kola Lige nacija u Zenici između Bosne i Hercegovine i Poljske odlučio je pobjednika utakmice.

Izvor: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia

"Zmajevi" su golom Ivana Bašića iz jedanaesterca prvi put u istoriji savladali selekciju Poljske i okupljanje okončali bez ijednog poraza i drugim mjestom u grupi sa dva boda manje u odnosu na prvoplasiranu Švedsku.

Ipak, penal, koji je izborio centarfor Univerzitatee Kluž Jovo Lukić prema tvrdnjama poljskog selektora Jana Urbana nije postojao, odnosno da je prestrogo dosuđen poslije starta Jana Bednareka.

"Za mene to nije bio penal. Takvi jedanaesterci se jednostavno ne sviraju. Bila je to sasvim uobičajena borba za poziciju dva igrača u kaznenom prostoru", rekao je Urban, kojem je brzo replicirao selektor BiH Sergej Barbarez.

"Pa vidite, mi smo to gledali na ekranu i ja sam stvarno s Jovom pričao - kaže da ga je igrač Poljske baš uhvatio. Naravno da tu ima malo i igračkih kvaliteta da se iskoriste te stvari, ali kaže on da je bilo dodira i obuhvata te da je penal u redu", izjavio je Barbarez.

Pobjedom u Zenici bh. tim je osvojio izuzetno važne bodove u Ligi nacija, dok će se o spornom detalju iz 84. minuta sigurno još dugo raspravljati u poljskim medijima.

(MONDO)