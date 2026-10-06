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Bokser iz Banjaluke ide na Evropsko prvenstvo!

Bokser iz Banjaluke ide na Evropsko prvenstvo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Luka Cvijić učestvovaće na prvenstvu Evrope u tajlandskom boksu.

Luka Cvijić Izvor: Srna

Takmičar Kluba tajlandskog boksa "Golden glori" iz Banjaluke Luka Cvijić učestvovaće na Evropskom prvenstvu u ovoj borilačkoj vještini koje će biti održano od 17. do 25. oktobra u Parizu, izjavio je Srni trener kluba Miodrag Štrbac.

Štrbac je naveo da će na Evropskom prvenstvu u Parizu nastupiti 1.000 takmičara iz 20 zemalja, navodeći da je Cvijićevo učešće od velikog značaja za klub i novoosnovani Savez tajlandskog boksa Republike Srpske, ali i cijelu Srpsku.

On je rekao da, zbog finansija, na takmičenje u Pariz ide samo Cvijić, a sljedeće godine na Evropsko i Svjetsko prvenstvo ići će čitav tim državnih i međunarodnih prvaka.

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Izvor: Srna

"Teško je od toliko sjajnih boraca odabrati jednog da nas predstavlja. Sljedeće godine ćemo povesti i ostale koji su to zaslužili radom i rezultatima, a među njima su Mihail Štrbac u kategoriji djece, te Milan Mandić, Matija i Filip Kuruzović, Marko Popović", naveo je Štrbac.

On je rekao da ovo prvenstvo služi i kao kvalifikacioni događaj za takmičenje u tajlandskom boksu na Četvrtim evropskim igrama u Istanbulu naredne godine.

Takmičenje organizuje Federacija francuskog kik-boksa, tajlandskog boksa i pridruženih disciplina, u saradnji sa Međunarodnom federacijom asocijacija tajlandskog boksa.

(mondo.ba/SRNA)

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Tagovi

Luka Cvijić tajlandski boks

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