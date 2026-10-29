Bogdan Bogdanović: "Jokić je kapiten, to je odluka trenera"

Srpski as Bogdan Bogdanović govorio je o reprezentativnim saigračima, Nikoli Jokiću i Bogoljubu Markoviću.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bio je raspucan u pobjedi Hjuston Roketsa protiv Milvoki Baksa, a poslije pobjede se osvrnuo na mali srpski derbi. Po prvi put je na najvećoj košarkaškoj sceni zaigrao reprezentativac Srbije Bogoljub Marković.

Nije moglo da prođe bez pitanja o Nikoli Jokiću koji je nosio kapitensku traku u njegovom odsustvu, ali Bogdan je jasno stavio do znanja da je to odluka trenera i da nema ništa protiv.

"Lijep početak, pobjeđujemo, dobra atmosfera, treniramo... zadovoljan sam svim. Tek smo krenuli i mislim da ne treba previše izmišljati. Jesmo pobijedili na pet utakmica zaredom, ali dugačka je sezona, još 77 je ostalo. Tako da, polako, ima vremena", rekao je Bogdan Bogdanović za RTS.

Izvor: MN PRESS

Za mladog saigrača iz reprezentacije ima samo riječi hvale i želi mu da ostavi veliki trag u NBA ligi.

"Njihov tim je u nekoj vrsti reformi, u tom su procesu. Drago mi je što sam se vidio sa Bogoljubom, nismo imali priliku da odemo na večeru jer smo došli kasno, ali smo stigli malo da se podružimo na utakmici. Upoznali smo se preko košarke, on je sad Bogi i neka nastavi da bude bolji od mene. Želim mu sve najbolje. Došao je mlad, to je dobro, ima veliku perspektivu i potencijal. Nisam ga puno gledao, ali jesam tih nekoliko utakmica koje je igrao dobro protiv Zvezde i Partizana", istakao je Bogdanović.

"Jokić je kapiten"

Bogdan Bogdanović nije mogao da pomogne saigračima na terenu u protekla dva kvalifikaciona prozora, ali ih je bodrio sa klupe i izuzetno je ponosan na atmosferu koja se stvorila u taboru "orlova".

"Prije svega, želio bih da kažem da mi je drago što su svi došli. Izuzetno je teško odvojiti vrijeme i pripremiti se na sto odsto. Kod kuće se i očekivala pobjeda, ali protiv Italijana na strani je izvanredan rezultat. Ne treba to shvatati zdravo za gotovo. Drago mi je da su svi momci u dobrom stanju i da je sve prošlo kako treba", naglasio je Bogdanović.

Nikola Jokić je nosio kapitensku traku u njegovom odsustvu, a Bogdanović primjećuje da mu je baš "legla" ta uloga.

"On je kapiten, to je na treneru da odlučuje, a mi smo tu da radimo svoj posao. Vidio sam da mu se svidjela ta uloga - to je on", poručio je Bogdanović.