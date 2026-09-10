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Jokić otkrio do kad će igrati za Srbiju: "Nosiću patike u bojama naše zastave"

Jokić otkrio do kad će igrati za Srbiju: "Nosiću patike u bojama naše zastave"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić oduševio navijače reprezentacije Srbije porukom da planira da i u narednim godinama nosi dres nacionalnog tima

Nikola Jokić nosi patike u bojama srpske zastave Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić (31) je u podkastu "Jao Mile" rekao da ima plan da i u budućnosti igra za reprezentaciju.

Predstavljajući svoj model patika "361", Jokić je rekao: "U boji je zastave Srbije, ovu su napravili tako. I prošli model je bio u bojama Srbije i čak sam igrao za reprezentaciju prošli put u njima. I ove godine su, pošto je plan da igram za reprezentaciju koliko mogu, cilj je da imam i patike u našim bojama."

Nikola je ovog ljeta kao kapiten stao na čelo nacionalnog tima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027, a sudeći prema njegovim riječima ne bi trebalo dovoditi u pitanje "Džokerov" plan da nastupa i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu, 2028. godine.

Jokić ima dvije velike medalje sa Srbijom - srebro olimpijskih igara u Riju 2016, kao i takođe istorijsku bronzu iz Pariza 2024.

Jokić ostao bez teksta na dočeku u Beogradu

Izvor: MN PRESS

Nikad neće zaboraviti Nikola Jokić povratak iz Pariza pretprošlog ljeta sa bronzom oko vrata.

"Aj oni dole, nego što sam vidio i ljude po krovovima, pitao sam se da li je to moguće. Zato smo mi nebeski narod. Stvarno je bilo magično, jedinstveno... Unikatan osjećaj. Bavim se konjima, pa mi je to nekako... Zaista je to neopisiv osjećaj, kada vidiš da si uradio nešto što je važno toliko velikom broju ljudi", kazao je Jokić u razgovoru sa Miletom Ilićem.

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Nikola Jokić Srbija orlovi

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