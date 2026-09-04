Španski selektor se na banjalučkoj Adria sports konferenciji osvrnuo i na briljantne igre Nikole Jokića, kako u srpskom, tako i u dresu Denvera.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Centar rođen u Somboru 1995. godine važi trenutno za jednog od najboljih, ako ne i najboljeg igrača planete. Tri puta je dolazio do titule najkorisnijeg igrača regularnog dijela NBA lige, a ekipu Denvera je prije tri godine vodio do šampionskog prstena.

"Bio sam u svlačionici sa Sašom Đorđevićem, Horheom Garbahosom... Bilo je izvanrednih igrača. Serhio Ljulj je nešto nevjerovatno. Edi Tavares je fantastičan igrač, Ćaćo Rodrigez, sa posebnom magijom, Rudi Fernandez, 'Čapu' Noćioni, Fakundo Kampaco... Mnogo je igrača koji su me impresionirali", rekao je Mateo, prije nego što je prokomentarisao Nikolu Jokića:

Izvor: MN PRESS

"Njegova igra je najbolje što može da se desi košarci: da skine važnost i dramatičnost sa ovoga što mi činimo toliko dramatičnim, zar ne? Riki Rubio je jednom prilikom rekao da je košarka od svih važnih stvari u životu najmanje važna. Ponekad uklanjanje te određene težine i pritiska sa nečega što nam je toliko važno kao što je košarka pomaže da se shvati da je ovo na kraju ipak samo igra. Jokić to shvata upravo tako, kao igru. Fantastičan je i zaista ima košarkaški IQ", podvukao je Ćus Mateo.

Vidi opis Ćus Mateo oduševljen Nikolom Jokićem: "Pomaže da shvatimo da je sve ovo samo igra!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 10 / 10

Nikola Jokić se ovog ljeta, u pauzi između dvije NBA sezone, stavio na raspolaganje selektoru Srbije Dušanu Alimpijeviću za veoma važne mečeve kvalifikacija za Mundobasket 2027 protiv Švajcarske (pobjeda 73:97), BiH (pobjeda 94:81), Islanda (pobjeda 102:73) i Italije (pobjeda 64:76).

Zahvaljujući tim trijumfima, "orlovi" su stigli nadomak plasmana na planetarnu košarkašku smotru, koja će se za tačno godinu dana održavati u Kataru.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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