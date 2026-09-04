Ćus Mateo učio od Željka Obradovića i Bože Maljkovića: "Legende koje su nas naučile šta je vrhunska košarka!"

Aktuelni selektor Španije nije štedio na pohvalama na račun dvojice proslavljenih srpskih trenera.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ćus Mateo, proslavljeni španski košarkaški trener i osvajač Evrolige sa ekipom Reala, boravio je ovih dana u Banjaluci, uzevši učešće na drugoj po redu Adria sports konferenciji.

U razgovoru sa moderatorom, istinskim srpskim asom Nikolom Lončarom, govorio je, prije svega, o svom matičnom klubu kojem je posvetio 25 godina, a osvrnuo se i na nekolicinu ovdašnjih trenera koji su Špance prije tridesetak godina "učili košarci".

Tako je Željko Obradović nakon evropske titule 1992. godine sa Partizanom otišao put Španije, gdje je trenirao Huventud i Real. Istovremeno, Božidar Maljković je radio u Barseloni, da bi se nakon Limoža, Panatinaikosa i Rasinga vratio 1998. godine i preuzeo Unikahu.

"Radi se o legendama koje su nas naučile šta je zaista vrhunska košarka. Mi smo mnogo naučili od njih, zar ne? Željko Obradović je izvanredan učitelj i sjećam se da je bio neko na koga sam se ugledao. Naravno, tu je i Maljković, koji je u to vrijeme osvojio Kup šampiona. Oni su igrali na 60 poena, 50 i nešto otprilike. Sljedeće godine, bio je u stanju da ode u Unikahu i igra na 100 poena. Tada mi je već privuklo pažnju kako je jedan trener bio sposoban da pobijedi na ovaj ili onaj način. Počinjao sam sve više da cijenim sposobnost prilagođavanja koju trener mora da ima."

Izvor: MN PRESS

Naglasio je sadašnji selektor Španije da su upravo treneri sa ovih prostora uticali na dalji razvoj španske košarke.

"Veoma je lijepo što je košarka iz ovog dijela Evrope inspirisala špansku košarku, oni su vrijedni divljenja. Lično se izuzetno divim ovim trenerima o kojima smo pričali, obožavam košarku koja se ovdje igra i kako se ovdje živi košarka. Kada ste vi već pravili takve korake, zahvaljujući sopstvenoj sigurnosti u sebe, da idete u inostranstvo i prenosite metodologiju i način rada, mi smo još uvijek rasli kao treneri. Nije bilo toliko odvažnih i hrabrih da odu i pokažu da i u Španiji postoji dobra košarka. Trenutno, hvala Bogu, mislim da od 20 ekipa u Evroligi trenutno imamo sedam španskih trenera kao glavne trenere. To govori mnogo o španskoj košarci i mislim da smo zaista naučili da otvaramo granice kao što ste vi uradili odavno. Ja sam radio u Kini prije 11 godina i sjećam se da sam viđao mnogo srpskih trenera koji su već bili sposobni da odu, otvore granice i da budu toliko hrabri da treniraju na drugim mjestima kao što je Kina."

Vidi opis Ćus Mateo učio od Željka Obradovića i Bože Maljkovića: "Legende koje su nas naučile šta je vrhunska košarka!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 10 10 / 10

Košarka u posljednje vrijeme, ističe Ćus Mateo, postaje izuzetno globalna.

"Toliko je lako piti sa zajedničkih izvora, da to postaje skoro sto puta lakše nego nekada, kada je neko ko je bio na drugom kraju svijeta želio da vidi treninge nekog drugog trenera. Sada je sve veoma globalno i mislim da ta globalizacija čini da košarka bude pomalo svačija, zar ne?"

(mondo.ba, D. Šutvić)

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