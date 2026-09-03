"Mi smo nekulturni!" Marina Maljković razočarana odnosom prema ženskom sportu

Bivša selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije i dvostruka osvajačica evropske titule ističe da društvo ne zna da prepozna trenutak i uspjeh...

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Marina Maljković, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije u dva mandata i dvostruka šampiona Evrope sa "orlicama", boravila je u Banjaluci, gdje je učestvovala na drugoj Adria sports konferenciji.

Tokom panel-diskusije pod nazivom "One pobjeđuju", kritikovala je mlade trenere koji, kako kaže, "znaju bolje od Karija i Željka". Istovremeno, dotakla se i odnosa prema ženskom sportu, ističuću da smo kao narod po tom pitanju – nekulturni.

"To je potpuno u suprotnosti sa našom narodnom tradicijom. Mi smo narod gdje se jako poštuje majka, mi smo po principu džentlmeni. Muškarci su džentlmeni", istakla je kćerka legendarnog stratega Božidara Maljkovića, navodeći da nije zadovoljna ni ophođenjem medija kad je riječ o ženskom sportu:

"Kako možeš neko da zove i traži intervju od nekog košarkaša koji apsolutno ništa nije uradio? Igra za Zvezdu i Partizan, ništa uradio nije. A ne tražiš od Saše Čađo, koja je dvostruka prvakinja Evrope? Ili od neke Andree Lekić? Zašto? Da li ste radili nekada? To nikoga ne zanima. Pa zašto ste onda gledali potpuno podjednako žensku i mušku reprezentaciju? Naš narod, u biti, nije takav. Hajde da ne pričamo o više kulturnim zemljama gdje smo isto radili — Francuskoj, Belgiji, Španiji. U redu, reći ćete da su oni više fini. A šta je sa Turskom? Gdje svi potpuno fanatično gledaju žensku košarku, gdje su hale ispunjene do poslednjeg mesta. Na primjer. Zašto je to tako? Ja sam sigurna da bilo koja država koja uloži u dvije stvari — u bezbjednost (da se djeca ne drogiraju i ne budu na ulici) i u sport — to je zemlja koja će da uspije. To su jedine dvije stvari u koje država može da uloži i da bude potpuno sigurna, mirna i da je na dobrom putu. A tu sam, naravno, rekla ženski sport. Da li je više uspjeha imao ženski sport u Srbiji ili muški u posljednjih dvadeset godina?"

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Sa reprezentacijom je, kako rekosmo, dva puta pokorila Evropu – 2015. i 2021. godine, a jedan od najvažnijih faktora bio je kontinuitet na klupskom nivou.

"Sve one su bile u istom klubu, veći dio tih djevojaka je bio u istom klubu dugi niz godina. Međutim, to nije dio sistema, to nam je dao Bog, tako se zadesilo. Saša Čađo, Nevena Jovanović... One su sa mnom prolazile i Hemofarm, i Ušče, i Partizan. Neke su po 15 godina radile sa mnom i to je bilo mnogo važno. Onda ide ta grupa četiri-pet godina u Partizanu, kada su krenuli da se dešavaju svi naši rezultati. Tako su se kockice poklopile, da toliko dugo u stvari radimo zajedno, živimo, provodimo vrijeme na terenu. I van njega imala sam tu nevjerovatnu trenersku sreću da toliko dugo radim sa velikim brojem tih reprezentativki. Samim tim, sada u Zvezdi pokušavam da uradim nešto slično, iz nekog drugog ugla, iz neke druge uloge. Prosto da poboljšamo tu ligu, da poboljšamo tu klupsku košarku koja nije postojala uopšte. Da te neke reprezentativke, i seniorske i mlađe kategorije, budu na okupu, da dobro rade. Da dovedemo kvalitetne, jako kvalitetne strane igračice sa kojima će te Srpkinje da treniraju svaki dan, nešto što izuzetno fali za njihov boljitak."

Izvor: MN PRESS

Zaključuje bivša selektorka srpskog tima da je Srbija država koja – ne zna da iskoristi trenutak i uspjeh.

"Sigurno su i drugi rekli, ima ljudi koji su mjerodavniji da pričaju da li znamo da iskoristimo Nikolu Jokića. Jedna Švajcarska, koja ima mnogo više od jedne Srbije... Ja ne znam koliko ima da je Federer prestao da igra, o njemu se stalno priča. Švajcarska dobija i turizam i sve... Federer, Federer, Federer. A imaju i Roleks i čokolade. Dakle, ne znam da li umijemo da iskoristimo Nikolu Jokića, ne znam da li umijemo da iskoristimo Đokovića, a samim tim apsolutno nismo znali da iskoristimo uspjehe ženske košarkaške reprezentacije."

Inače, osim dva zlata na prvenstvima Evrope, Marina Maljković je sa "orlicama" stigla i do bronze na Olimpijskim igrama 2016. godine u Rio de Žaneiru, ali i na Eurobasketu tri godine kasnije u Srbiji i Letoniji.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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