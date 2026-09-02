Vitor Baia sipa pohvale na račun Žozea Murinja: "Bio je mlad trener koji je želio da bude najbolji na svijetu!"

Od svih trenera sa kojima je radio tokom karijere, Vitor Baia je u prvi plan istakao Žozea Murinja.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Tokom impozantne igračke karijere, nekadašnji portugalski golman i jedan od učesnika Adria sports konferencije Vitor Baia imao je priliku da sarađuje sa brojnim trenerima.

Sa ser Bobijem Robsonom je, između ostalog, osvojio Kup pobjednika kupova 1997. godine nakon što je prethodno eliminisao Crvenu zvezdu, međutim legendarni čuvar mreže u prvi plan ističe jednog drugog stratega – svog sunarodnika Žozea Murinja.

Pod trenerskom komandom "Posebnog", Porto je, prije svega, senzacionalno pokorio Evropu 2004. godine. Sezonu ranije stigao je i do trofeja u Kupu UEFA, a zajedno su podigli i dva trofeja u državnom šampionatu.

"Najvažnija je bila ta direktnost koju smo imali sa njim. Moramo da čujemo istinu. Potrebno nam je da trener bude iskren sa svim igračima, zato što znamo kako sve stvari funkcionišu. Ako trener nije direktan, ako pokušava da nađe neke nove načine vođenja svlačionice... Tu je 25-26 igrača, svi su različiti, ali trener sve mora da ih poznaje. Osobina koju najviše volim kod trenera je ta direktnost. Mi igrači od trenera volimo da čujemo istinu, čak i ako to nije dobro za nas. Bolje je da znamo šta ne možemo, nego da budemo razočarani nekim izborima", ističe Baia, koji za Murinja ima samo riječi hvale:

Izvor: ULMER / imago sportfotodienst / Profimedia

"Bio je nevjerovatan! Bio je mlad trener koji donosi novi tip komunikacije, liderstva, inteligencije, taktičke inteligencije i načina na koji radi. Poznaje svakoga, način na koji mora da razgovara sa svakim od nas. Obično treneri, kada sam počinjao karijeru, počinju da govore sve kolektivno, znate? 'U redu, ne igramo dobro, ne vršimo pritisak, ne trčimo, ne radimo ovo, ne radimo ono.' Međutim, u tom trenutku u svlačionici je bilo 18 momaka koji se gledaju među sobom: 'O kome on to priča? Ko to ne trči?' Jer ako ja trčim, ako sam agresivan, intenzivan, on ne priča sa mnom, znate? U to vrijeme, treneri su praktikovali takve govore ili način na koji pričaju sa igračima. Murinjo je to promijenio i počeo da priča pojedinačno. Čak i ako mora da kaže nešto što se igraču ne sviđa, uradio bi to pred svima, i pojedinačno. Bilo je i nekih igrača koji bi se, ako pričaš pojedinačno sa njima, samo iznervirali ili rastužili, i to nije dobro, ne bi odradili pravi posao na sljedećoj utakmici. U redu, sa tim momcima je bio pažljiviji i pričao je sa njima u svojoj kancelariji. Međutim, znao je šta treba da kaže svakome od nas. Bio je mlad trener koji je želio da bude najbolji na svijetu. Osvojio je sve, on je jedan od najboljih na svijetu i dalje. Jedan od najboljih na svijetu ikada. I moj veliki prijatelj", istakao je Baia.

Po odlasku iz Porta 2004. godine, legendarni portugalski trener radio je u brojnim velikanima širom Evrope. Sjeo je potom na klupu Čelsija, poslije čega su se nizali Inter, Real Madrid, pa ponovo Čelsi, Mančester junajted, Totenhem, Roma, Fenerbahče i Benfika prije nego što se ovog ljeta nakon 13 godina vratio na Bernabeu.

Kad se sve sabere, u trenerskoj karijeri može da se pohvali sa čak 26 trofeja...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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