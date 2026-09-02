"Fantastičan igrač, sjajna osoba, veliki prijatelj!" Baia o Druloviću, sa kojim je pronosio slavu Porta!

Slavni portugalski golman je, nastupajući za Porto, dijelio svlačionicu sa bivšim srpskim asom Ljubinkom Drulovićem.

Izvor: PAULO CARRICO / AFP / Profimedia

Vitor Baia, jedan od učesnika ovogodišnje Adria Sports konferencije u Banjaluci, najveći dio golmanske karijere proveo je braneći boje Porta.

Istrčavši na teren ukupno 566 puta u plavo-bijelom dresu, nalazi se na drugom mjestu vječne liste kluba sa Dragaa. Prošao je, dodajmo, kompletnu omladinsku školu Porta, a kao senior imao je priliku da u dva navrata dijeli svlačionicu i sa nekadašnjim reprezentativcem Savezne Republike Jugoslavije Ljubinkom Drulovićem.

Nekadašnji vezni igrač rođen u Novoj Varoši sa Portom je osvojio ukupno 14 trofeja – po pet u portugalskom šampionatu i Superkupu te četiri u državnom kup-takmičenju. Veliki dio ovih pehara osvojen je u godinama kada je Drulović bio saigrač upravo sa Baijom – od kraja 1993. do ljeta 1996. kada je Portugalac postao član Barselone, i od početka 1999. do sredine 2000. godine, kada je fudbalski put odveo Srbina u Benfiku.

"Bio je to zaista fantastičan igrač, odličan saigrač, sjajna osoba. I dalje imamo kontakt, a Ljubinko je takođe i dobar trener. Kao igrača smo ga mnogo voljeli u Portu. Vidim da i kao trener ide dobrim putem, taista to radi na pravi način. Ljubinko je osoba koju zaista mogu da nazovem prijateljem", istakao je o bivšem srpskom asu Vitor Baia, koji je nakon završenog omladinskog staža član prvog tima postao je davne 1988. godine.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Bio je neizostavan dio kluba u narednih osam godina, kada se preselio u Barselonu, iz koje se nakon dvije i po godine vratio u Porto – ali na pozajmicu u trajanju od 18 mjeseci. Po isteku iste, ostao je punopravni član Porta sve do ljeta 2007. godine, kada je okačio rukavice o klin.

Drulović je, sa druge strane, u plavo-bijelom dresu odradio 327 utakmica. Postigao je pritom 57 golova, ali i pripremio 113 za saigrače.

Član Benfike, po odlasku, bio je tokom naredne tri godine. Već kao veteran, u 35. godini, stigao je u Partizan, sa kojim je pod vođstvom Lotara Mateusa prvi put u istoriji kluba igrao u grupnoj fazi Lige šampiona.

Izvor: MN PRESS

Poslije godinu dana u Humskoj, vratio se u Portugal i zadužio opremu Penafijela, kluba u kojem je početkom 2005. godine i završio bogatu karijeru.

Okrenuo se potom trenerskom poslu. Dijelom karijere, komandovao je i igračima Partizana, a najveći uspjeh mu je osvajanje titule šampiona Evrope sa juniorskom selekcijom Srbije 2013. godine.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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