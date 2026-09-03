Filip Filipović o kraju prebogate karijere: "Najvažnije je ono što ostaje iza vas, to je najveći trofej!"

Osvajač više od 30 medalja sa velikih takmičenja govorio je u Banjaluci, na Adria sports konferenciji, o bogatoj karijeri koju je okončao ove godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Legendarni srpski vaterpolista Filip Filipović jedan je od učesnika Adria sports konferencije u Banjaluci.

Proslavljeni as je braneći boje Srbije, ali ranije i Srbije i Crne Gore, osvojio čak 35 medalja sa velikih takmičenja. Izdvajaju se zlatna odličja na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Žaneiru i pet godina kasnije u Tokiju. U bogatoj riznici ima dva zlata sa prvenstava svijeta 2009. godine u Rimu i 2015. godine u Kazanju, šest najsjajnijih medalja sa kontinentalnih smotri, ali i čak 12 zlatnih odličja u Svjetskoj ligi.

Reprezentativnu karijeru je završio poslije Igara u Tokiju prije pet godina, dok se zvanično oprostio u maju ove godine kao član Los Anđeles Atletika. Upravo je o kraju karijere govorio u gradu na Vrbasu.

"Nije trajala baš onoliko koliko sam pretpostavljao da mogu da izdržim na nekom nivou. Moja želja je bila da prekinem u trenutku kada sam osjetio da ne mogu više da ovaj ekipi dam ono što što se od mene vjerovatno očekuje ili što prije svega očekujem ja od samog sebe. Smatram da najvažnije na kraju karijere jeste ono što ostaje iza vas, to su generacije koje su nas naslijedile. Najveći trofej je kompletno putovanje koje je trajalo dobrih 20 godina", istakao je Filipović u Banjaluci.

Ističe legendarni vaterpolista da nije osjećao strah od kraja karijere.

"Bio je to više strah od nepoznatog i pitanja koje svakoga od nas obuzima u kasnijim godinama - šta dalje. Donekle sam već imao ideju šta bih dalje, ali jednostavno nemate tu izvjesnost. Ulagao sam u sebe kao sportistu i intelektualno i materijalno i duhovno, što bih preporučio svakom sportisti, profesionalcu koji počinje svoju karijeru. Smatram da bi taj završetak karijere bio mnogo prijatniji. Naravno, ne možete nikada da se spremite za taj kraj. Kada dođe, udari vas onako lijepo i poslije nekog perioda se osvijestite. To bude u nekim granicama koje možete sami da kontrolišete, a onda dođe period malo kada ne možete sebe da kontrolišete i zato je mnogo bitno ulagati u sebe."

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!