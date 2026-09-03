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"Zvezdu i Partizan vode Španci, to dosta govori!" Marina Maljković pecnula trenere: Svi znaju bolje od Karija i Željka!

"Zvezdu i Partizan vode Španci, to dosta govori!" Marina Maljković pecnula trenere: Svi znaju bolje od Karija i Željka!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Marina Maljković govorila je na Adria sports konferenciji u Banjaluci o mlađim kolegama.

IMG_7722.jpeg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Marina Maljković, osvajačica dvije zlatne medalje sa ženskom košarkaškom reprezentacijom Srbije, jedan je od panelista na ovogodišnjoj Adria sports konferenciji u Banjaluci.

Kćerka proslavljenog košarkaškog stratega Božidara Maljkovića govorila je na panelu "One pobjeđuju", gdje je govorila o brojnim problemima i izazovima sa kojima se, prije svega, ženski sport susreće.

"Naravno da je najveća opasnost, i to svi znamo, kad čovjek dozvoli sebi da bude u komfor zoni. Treba da konstantno učiš, da radiš na sebi, da radiš, da učiš, da pratiš potpuno posvećeno sve šta se dešava u košarci. Ja nisam neko ko prati trendove, ja trendove stvaram. Nisam neko ko prati, nego mene prate. Trenersko sazrijevanje dolazi uz taj rad. Ako ne radiš, ne možeš ni da sazrijevaš", rekla je Marina Maljković, koja je "pecnula" mlađe srpske košarkaške trenere.

"Mnogo mi smeta što mnogo kolega, mladih trenera zna, naravno, gdje je pogriješio Svetislav Pešić ili oni bi to mnogo bolje od Željka. Ne možeš da objasniš, i to svi mi znamo koji dolazimo iz inostranstva, šta toliki ljudi rade. Jednostavno, postali smo mnogo, mnogo lijeni. I danas u Zvezdi i Partizanu rade španski treneri (Ibon Navaro i Đoan Penjaroja, op.a.), koliko ja znam. Moramo da radimo na sebi i da radimo mnogo. Imate priliku da čujete i trenera iz inostranstva, zato je jako bogata ova konferencija. Imate i trenera iz Španije. Samo ću vam spomenuti nešto što pretpostavljam da vas sve zanima. Španija je fantastičan primjer jednog ozbiljnog sistema kads u treneri u pitanju. Šta to znači? Zemlja Španija ima nevjerovatan sistem i školu za trenere. To je nešto što mi kao zemlja strašno zapostavljamo. Moramo da ulažemo, moramo da radimo prije svega na sebi, to savjetujem mladim kolegama. Naravno, treba da se postavi sistem u državi koji će da doprinese usavršavanju što igrača, tako samih trenera."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Marina Maljković košarka Adria Sports Conference

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