"Mislimo da smo svemirski brod, a nismo!" Pešić analizirao problem u Srbiji: Nije sramota reći da je neko bolji od tebe!

Doskorašnji selektor Srbije govorio je u Banjaluci o školovanju i razvoju trenera.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Legendarni košarkaški trener Svetislav Pešić boravi ovih dana u Banjaluci, gdje je učesnik druge po redu Adria sports konferencije.

Prilikom uvodnog obraćanja sedmoj sili, popularni Kari govorio je o brojnim temama. Dotakao se kultne utakmice protiv SAD u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu, igrača koje bi sada rado trenirao da može, ali i razvoja napretka i trenera širom Evrope i svijeta.

Prema Pešićevim riječima, školovanje i kontinutet su ključ uspjeha. Naveo je i konkretne primjere.

"Imamo jednu studiju u okviru FIBA. Sljedeće godine navršava se 20 godina od njenog pokretanja, počeli smo 2007. godine. Malo je duži odgovor, ali stvoriće sliku", istakao je doskorašnji selektor Srbije, nastavivši:

"Šta je tu interesantno? Interesantno je da je to studija u kojoj sve federacije šalju svoje trenere. Podijeljeni su u kategorije. U prvoj kategoriji su treneri iz zemalja gdje je košarka razvijena i gdje je školovanje razvijeno, kao što su Španija, Francuska, Srbija, bivša Jugoslavija i tako dalje. Druga grupa obuhvata Finsku, Mađarsku, Sloveniju i druge zemlje. Srbija je do sada za 20 godina poslala dva trenera. Slovenija svake godine pošalje dva. Njemačka — pošto je bila u drugoj grupi, pa se poslije prebacila u prvu — isto šalje dva, a i Finska šalje dva. I šta se dešava? Nije ni čudo što je Slovenija ove godine osvojila prvenstvo Evrope do 18 godina. Mi ponekad stvarno pomislimo da smo 'svemirski brod', a nismo. Ono što uvijek pričam trenerima jeste da nije sramota priznati da neko nešto u životu radi bolje od tebe. Ne moraš to naglas da kažeš, ali to je jedini put ka napretku."

Proslavljeni strateg naglašava da je, dok je bio selektor "orlova", organizovao takva predavanja po Srbiji.

"To je sve bilo na dosta dobrom nivou. Nije predavački rad bio loš, naravno da je bio dobar, i uz dobru organizaciju sve je moguće. Ponekad treba dobro analizirati, ponekad motivisati, a ponekad i pritisnuti. Siguran sam da je bez trenera danas nemoguće napraviti rezultat, ne samo u košarci, nego u bilo kom sportu. Mi napredujemo i u ovom trenutku imamo mlade trenere koji moraju da dobiju status. To je malo problem, zato što trenerski posao nije samo entuzijazam, to je i posao i profesija od koje se živi."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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