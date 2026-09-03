"Ovaj dečko će biti prvak svijeta!" Kako je gruzijski monah znao da će Nemanja Majdov pokoriti planetu?

Džudista Nemanja Majdov ispričao je u Banjaluci, na Adria sports konferenciji, zanimljivu anegdotu iz 2017. godine, kada je postao prvak svijeta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nemanja Majdov, džudista iz Istočnog Sarajeva koji nastupa pod zastavom Srbije, boravi ovih dana u Banjaluci, gdje je kao jedan od panelista uzeo učešće na Adria sports konferenciji.

Najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri Majdov je ostvario 2017. godine, kada je pokorio planetu! Na Svjetskom prvenstvu održanom u Budimpešti okitio se najsjajnijim odličjem u kategoriji do 90 kilograma, čime je, u 21. godini, postao prvi Srbin koji je osvojio zlato.

"Moj brat je trebalo da ide na prvenstvo svijeta, ali nije otišao. Poslali su mene samog, bez trenera. Otišao sam sedam nedjelja prije početka takmičenja, u vrijeme kada je bila velika kriza — lomilo se da li ćemo uspjeti ili odustati od sporta. Bilo je zaista mnogo problema", rekao je Majdov u Banjaluci, istakavši da je uprkos svim poteškoćama vjerovao da može do svjetskog trona.

Izvor: MN PRESS

"Osam nedjelja ranije napisao sam na Instagramu da ću biti budući prvak svijeta. Ljudi su se podsmijavali, govoreći da sam bio juniorski prvak Evrope, ali da je seniorski džudo potpuno druga priča. Međutim, imao sam viziju i vjerovao sam u to. Dobio sam prvi meč, pa zatim riješio sedam mečeva u jednom danu. Pukli su mi rebro i ligamenti ramena, ali sam uspio da izdržim do kraja i postanem šampion svijeta. Tada se moj život potpuno promijenio. U tim najtežim trenucima molio sam Boga samo da mi da snagu i dao mi je. Sve što mi je dao i što mi nije dao — na svemu sam zahvalan. Taj dan mi je preokrenuo život i promijenio budućnost moje porodice", ispričao je Majdov, koji je u svijetu sporta poznat kao veoma religiozan.

Naveo je i anegdotu u vezi sa jednim gruzijskim sveštenikom koji je vjerovao da Majdov može do svjetske titule.

"Oni na svako takmičenje vode sveštenika sa sobom, mole se. Gruzini su kao nacija izuzetno snažni. Vodeća su sila na svjetskim prvenstvima, dolaze do krajnjih granica i važe za najjače ljude. Kasnije mi je drugar iz Srbije prenio šta su pričali. Naime, njihov monah im je prije takmičenja rekao: 'Ovaj dečko iz Srbije će biti prvak svijeta.' Kada su ga pitali kako to zna za nekog tako mladog i nepoznatog pored svih tih velikih imena, monah je odgovorio: 'Vidio sam ga dok se zagrijavao kako se otac i sin zajedno mole Bogu. A nema jače molitve na svijetu nego kada se otac i sin zajedno mole. Zato sam osjetio da će on biti prvak svijeta.' I zaista, tako je i bilo. Slava Bogu."

Drugu medalju sa prvenstava svijeta, srebrnu, Majdov je osvojio 2024. godine u Abu Dabiju. Ima, takođe, i tri srebra sa evropskih smotri – 2018. godine u Tel Avivu, 2020. godine u Pragu i ove godine u Tbilisiju.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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