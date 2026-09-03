Andrea Lekić o najtežem porazu u karijeri: "Boli, ali izaziva i prelijepe emocije i ponos!"

Svojevremeno najbolja rukometašica svijeta osvrnula se, na Adria sports konferenciji, na poraz u finalu prvenstva svijeta 2013. godine pred beogradskom publikom.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Svojevremeno je Andrea Lekić bila najbolja rukometašica planete. Tu laskavu titulu Srpkinja je ponijela 2013. godine, kada je tadašnja selekcija srpskih rukometašica u Beogradu igrala finale Svjetskog prvenstva. "Orlice" su u grupnoj fazi zauzele drugo mjesto, iza selekcije Brazila, sa kojom su se sastale u finalu, pred oko 20.000 navijača.

Sve je bilo spremno za veliku feštu i proslavu najsjajnije medalje, ali je ekipa iz Južne Amerike na kraju stigla do pobjede rezultatom 22:20, ostavivši srpsku reprezentaciju na korak od istorije.

Govoreći na jednoj od panel-diskusija tokom Adria sports konferencije u Banjaluci, Beograđanka koja će za 3 dana proslaviti 39. rođendan govorila je upravo o tom porazu iz kojeg je, navodi, mnogo naučila.

"Poraza je bilo dosta u mojoj karijeri i to je sasvim normalno, to je sastavni dio sporta. To izgubljeno finale iz 2013. godine na Svjetskom prvenstvu je nešto što me sa jedne strane boli, a sa druge strane opet nekako izaziva neke prelijepe emocije i ponos. Na moju sreću, imala sam priliku da igram u svom gradu pred i dalje rekordnom publikom od 20 i nešto hiljada ljudi. Za mene je to bila najveća pobjeda, jer je rukomet tada bio u žiži javnosti", istakla je Andrea Lekić, dodavši:

"Negdje ja vidim pobjedu u svemu tome, u tome kako izađeš iz svega toga. Pobjeda zaista nije ni taj rezultat, ni ta medalja. Pobjeda je prosto cijeli taj proces u kom se sa jedne strane trudiš da nadmašiš sebe, a opet da se ne izgubiš na cijelom tom putu."

Dres reprezentacije Srbije Andrea Lekić je nosila od 2006. do 2021. godine. Vratila se krajem 2024. godine, kako bi pomogla tadašnjem timu da izbori plasman na Svjetsko prvenstvo, koje se prošle jeseni igralo u Njemačkoj i Holandiji. U tome je i uspjela, a kada je zvanično okačila kopačke o klin, postala je menadžer nacionalnog tima, koji kao selektor predvodi Sandra Kolaković.

Izvor: MN PRESS

PRIZNANJA ZA ANDREU LEKIĆ

Osim što je, kako rekosmo, 2013. godine bila najbolja igračica planete, Andrea Lekić je za ovu nagradu bila nominovana i dvije godine ranije, ali je tada zauzela četvrto mjesto.

Takođe, 2012. godine je izabrana u idealnu postavu prvenstva Evrope kao najbolji srednji bek. Deset godina je birana za najbolju rukometašicu Srbije u izboru portala Balkan Handball, dok je šest puta bila najbolja igračica bivše Jugoslavije.

Nakon što je branila boje tri kluba u Srbiji (ORK Beograd, Radnički Beograd i Knjaz Miloš), preselila se u slovenački Krim. U tom klubu je osvojila četiri duple krune prije nego što je 2011. godine obukla dres Đera.

Vidi opis Andrea Lekić o najtežem porazu u karijeri: "Boli, ali izaziva i prelijepe emocije i ponos!" Sanja Damnjanović i Andrea Lekić Andrea Lekić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Sa mađarskim klubom je dvije godine kasnije ostvarila najveći klupski uspjeh osvojivši evropsku titulu. Uslijedio je odlazak u Vardar, sa kojim je stigla do 10 domaćih trofeja, nakon čega su se još nizali Bukurešt, Budućnost, pa ponovo Krim i na kraju Ferencvaroš, u kojem je i stavila tačku na impozantnu igračku karijeru. Upravo ovom klubu je donijela prvu duplu krunu nakon 27 godina te učestvovala na fajnal-foru za titulu šampiona Evrope.

Za reprezentaciju Srbije nastupila je na čak sedam prvenstava Evrope.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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