Andrea Lekić pred kamerama priznala: "Ja sam voljela Ivana Balića"

Andrea Lekić je nakon kraja karijere istakla da joj je u mladosti idol bio Ivano Balić i da je prema čuvenom Hrvatu gledala da napravi model svoje igre.

Izvor: Arena sport/Screnshot

Najbolja srpska rukometašica Andrea Lekićzavršila je karijeru na kraju ove sezone, a u studiji "Arene sport" je pred finale Lige šampiona između Odenzea i Đera govorila o predstojećem meču, ali i o svojoj karijeri. Istakla je da se njena pozicija srednjeg beka vrlo promijenila tokom godina, a kao idola je navela - Ivana Balića.

"Srednji bek, danas ih ima sve manje. Rukomet je postao mnogo brži. Nemamo više vizionarskih trenutaka, stvari koje ja volim kada je u pitanju naša pozicija", rekla je Andrea Lekić, a na pitanje novinara "Arene sport" Uroša Samardžića ko je to koga je ona voljela da gleda i na koga se ugledala istakla je čuvenog Hrvata.

"Ja sam voljela Ivana Balića. To je prosto neko koga sam ja voljela. Odrastala sam kada je on bio domintantan. Druga stvar, nama nije sve bilo dostupno, imali smo ono što nam se nudilo u tom momentu. Nije bilo tada interneta i društvenih mreža, šta uhvatiš negdje to je to", rekla je Andrea Lekić.

Kakvu je karijeru imala Andrea Lekić?

Šampionsku. Ne samo da je igrala na najvišem nivou skoro dvije decenije, već je osvojila jedinu medalju na velikim takmičenjima u istoriji Srbije. Uspjela je da u Beogradu 2013. bude druga na svijetu. Ligu šampiona je osvajal sa ekipom Budućnosti, a sa Ferencvarošem je bila druga.

"Kad igraš finale jako je teško da prihvatiš srebro. Bilo mi je žao, to je prva emocija. Fenomenalan uspeh za klub koji nikada nije bio na Fajnal Foru", iskrena je bila Lekić.

Pohvalila srpsku snajku

Odenze je ušao u finale prije svega zbog sjajne partije najtrofejnije rukometašice svih vremena Katrine Lunde u polufinalu. Srpska snajka, supruga Nikole Trajkovića, je u petoj deceniji uspjela da dominira i sada čeka finale. "Sigurno, sigurno, to se pokazalo juče. koliko god da nije branila u prvom poluvremenu tih desetak mintua, poslije je spustila roletnu. Izuzetno dobro sarađuje sa odbranom, ta sredina odbrane jako je teško proći kroz to. Ona stvara izuzetan psihološki pritisak", istakla je Andrea Lekić.