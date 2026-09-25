Banjalučki Vrbas na turniru u Sofiji, Biljana Nedić se nada zlatnoj medalji

Košarkaški klub invalida Vrbas ovog vikenda nastupiće na izuzetno jakom turniru u Sofiji.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prvog dana takmičenja koje se igra u subotu, 26. septembra, u okviru grupe A, sastaće se sa turskom ekipom Istanbul Karmasi (početak u 9 časova), dok će od 17 časova za rivala imati Sofiju-Balkan. U drugoj grupi nastupiće Proklinik Istanbul (Turska), FlinkStonsi (Austrija) i Černo More (Bugarska).

Kapiten ekipe Biljana Nedić istakla je da se radi o dosta kvalitetnom turniru, ali se nada najboljem.

"Biće ovo za nas dosta izazovan turnir na kojem će nastupiti dosta dobre ekipe. Nalazimo se u prilično teškoj grupi, ali ćemo se boriti kako bismo ostvarili dobar rezultat. Iskreno se nadamo da ćemo se kući vratiti sa zlatnom medaljom", rekla je Biljana Nedić.

Marinko Umičević, predsjednik banjalučkog kluba, dodao je da očekuje da će Vrbas dostojno predstaviti i opravdati ugled u međunarodnim krugovima.

"Taj ugled stičemo četvrt vijeka", naglasio je Umičević.

Završnica turnira je na rasporedu u nedjelju, 27. septembra. Utakmica za peto mjesto predviđena je za devet časova. Nakon toga na programu je duel za treću poziciju (11 časova), dok je veliko finale predviđeno za 13 časova.

Boje KKI Vrbas u Sofiji braniće: Duvnjak, Kuzmanović, Rekanović, Dizdarić, Sikima, Nedić, Švraka, Vukašinović, Brkić, Čolić i Jović.

(MONDO)