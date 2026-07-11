Banjalučki Vrbas slavi 24. rođendan: Više od 200 osvojenih trofeja

Košarkaški klub invalida Vrbas 24 godine ispisuje istoriju koja prevazilazi okvire sporta.

Izvor: KKI Vrbas

Osnovan na Petrovdan, 12. jula 2002. godine, KKI Vrbas izrastao je u jedan od najtrofejnijih i samim tim najuspješnijih sportskih kolektiva u Banjaluci, Republici Srpskoj i BiH.

O njihovom radu najbolje govore titule i trofeji.

A njih je više od 200!

Vrbas je apsolutni, nedodirljivi rekorder regionalne NLB lige sa osam šampionskih pehara.

Višestruki smo osvajači prvenstava i Kupova Republike Srpske i BiH, a tokom 24 godine postojanja pokorili su brojne međunarodne turnire, ostavljajući iza sebe klubove sa daleko većim budžetima.

Vrbas je tokom 24 godine postojanja izgradio vrhunsku reputaciju na međunarodnoj sceni, gdje se njegovo ime izgovara sa dubokim poštovanjem iako je početak bio skroman.

"Put od prvih treninga i skromnih uslova do evropskih visina bio je ispunjen brojnim izazovima i bio je prilično trnovit. Ipak, zahvaljujući prije svega predanom radu igrača, trenera, prijatelja i sponzora gdje posebno ističem Tvornicu obuće Bema, uspjeli smo da se klub podignemo na najveći mogući nivo. Baš kako naša knjiga nosi naziv mi smo u pravom smisli riječi prošli put ‘Od trnja do zvijezda’”, rekao je predsjednik Vrbasa Marinko Umičević.

Ipak, najveći trofeji ovog kluba ne stoje u vitrinama. Oni se ogledaju rehabilitaciji, kvalitetnijem životu , druženju prijateljstvima tokom svih ovih godina.

Košarkaški klub invalida je više od sporta.

Vrbas je vratio vjeru, pružio dostojanstvo i otvorio nove životne vidike svojim članovima. Košarka u kolicima je sport paraplegije, dječije paralize, amputiraca, a Vrbas je svojim postojanjem srušio sve predrasude i dokazao da prepreke ne služe da nas zaustave, već da budu slomljene.

“Izuzetno sam ponosan na sve ono što smo zajednički ostvarili za protekle 24 godine iako nam nije bilo nimalo lako. Ono što bih posebno naglasio, a to je, da jenaš klub tokom sve ove godine postojanja bio i mjesto rehabilitacije, socijalizacijei novih životnih prilika za osobe sa invaliditetom što je svakako naš najveći dobitak. Klub je svojim djelovanjem promovisao ravnopravnost i pokazao da prepreke postoje samo da bi bile savladane”, dodao je Umičević.

KKI Vrbas je istinski ambasador svoje zemlje koji je kroz godine rada ostvario brojne kontakte, saradnju, a s ponosom su izdvojili bratimljenje sa ekipom Krila Barse iz Rusije, te je pet igrača ruskog tima prijavljeno je da nastupa za Vrbas u regionalnoj NLB ligi.

Zahvaljujući Vrbasu, u Banjaluci se tradicionalno održava Međunarodni turnir prijateljstva u košarci u kolicima „Goran Krsmanović“, koji se igra u znak sjećanja na vječitog kapitena banjalučkog kluba i okuplja regionalne i međunarodne timove, uključujući i bratski klub Krila Barse iz Rusije.

Pored ovog memorijalnog turnira, Vrbas je zahvaljujući svojim vrhunskim sportskim rezultatima u dvoranu „Borik“ doveo i velika zvanična takmičenja:

• Kvalifikacioni turnir Evrokupa 1 (EuroCup 1)

• Turnire regionalne NLB Wheel lige

• Međunarodne turnire povodom Dana grada Banjaluka

“Svi uspjesi ostvareni su bez sistemske podrške zvaničnih institucija, najčešće i bez čestitke. A košarka u kolicima zahtijeva specijalizovana i skupa sportska kolica, održavanje opreme, kao i prilagođen, znatno skuplji prevoz za putovanja na međunarodne turnire. Posebnu zahvalnost dugujemo našim igračima i prijateljima Goranu Krsmanoviću , Danijelu Petroviću i Elviru Modronji koji više nosu među mama. U znak sjećanja postavili smo njihove dresove u sportskoj dvorani Obilićevo. Neka im je vječna slava i hvala”, navedeno je u klupskom saopštenju.

(MONDO)