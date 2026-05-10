Banjalučki Vrbas osvojio Pogačnikov kup u Sloveniji

Nebojša Šatara
Košarkaški klub invalida Vrbas pobjednik je tradicionalnog Pogačnikov memorijala održanog u Ljubljani.

KKI Vrbas osvojio Pogačnikov kup u Ljubljani Izvor: KKI Vrbas Banjaluka, promo

Banjalučani su u finalu savladali domaću ekipu DP Ljubljana Vodoterm 62:52 (15:12,13:12,20:14,14:14), a igrač Vrbasa Ademir Demirović proglašen je za najboljeg igrača takmičenja.

Veći dio prve četvrtine pripao je Ljubljančanima koji su u jednom trenutku vodili 12:7. Potom je uslijedila serija gostiju 8:0 za totalni preokret - 15:12 što je bio ishod prvih 10 minuta igre.

Domaći su pružili žestok otpor i u drugom periodu u kojem su koliko-toliko držali rezultatski priključak. Nakon toga su potpuno dominirali igrači KKI Vrbas koji su na kraju trijumfovali sa više neg bho zasluženih 62:52.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Ademir Demirović sa 35 i Strahinja Rosuljaš sa 14 poena, dok je kod poražene ekipe najefikasniji bio Milan Slapničar sa 17 poena.

