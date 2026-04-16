KKI Vrbas priželjkuje finale NLB lige!

Banjalučki klub, rekorder po broju trofeja, domaćin je ovogodišnjeg finalnog turnira.

Izvor: KKI Vrbas

Za Košarkaški klub invalida Vrbas predstoji utakmica sezone. Banjalučane očekuje polufinale NLB lige koje igra protiv ekipe KK OSI Paramont iz Podgorice sa željom da se plasira u veliko finale. Meč je na rasporedu u nedjelju, 19. aprila u dvorani Borik sa početkom od 15.30 časova, a pola sata ranije je predviđeno svečano otvaranje. Prije toga, tačnije u 13 časova zakazan je prvi polufinalni duel, u kojem se sastaju Parasport Kroacija i Parasport Slovenija.

"Ove godine prvi put je da mi nismo favoriti u regionalnom takmičenju. Zanimljivo je da su ekipe učesnice polufinala iz četiri republike bivše Jugoslavije i nema sumnje da će biti dosta kvalitetan i jak turnir. Što se tiče tima iz Crne Gore i oni su izuzetno jaki i dosta su se pojačali za tekuću sezonu. Siguran sam da će naši igrači dati sve sebe kako bismo ih pobijedili i da na taj način izbore ulazak u finale. Pozivam i ujedno zamoljavam navijače da dođu na utakmicu kako bi dali maksimalnu podršku našem timu u ovom vrlo važnom duelu. Želim da se zahvalim menadžmentu Sportskog centra Borik koji je sve učinio kako bismo bili dobri domaćini", poruka je Marinka Umičevića, predsjednika Košarkaškog kluba invalida Vrbas.

Kapiten Biljana Nedić takođe je akcenat stavila na navijače, koje je takođe pozvala da dođu u nedjelju u banjalučki hram sporta.

"Izuzetno su nam potrebni navijači, kao nikad do sada, i oni će biti naš šesti igrač. Što se nas tiče sve je spremno za predstojeće lufinale. Sada se nadamo dobroj igri i naravno našoj pobjedi protiv renomiranog protivnika iz Podgorice koji ima sjajnu ekipu. Lično bih se zahvalila rukovodstvu SC Borik od kojeg smo dobili maksimalnu podršku, a između ostalog su nam omogućili da pripremne treninge obavimo u dvorani Borik", istakla je Biljana Nedić.

Treba spomenuti da titulu brani reprezentacija Slovenije, kao i da je KKI Vrbas sa osam trofeja najuspješnija ekipa u regionalnoj NLB ligi.

SVI POBJEDNICI NLB LIGE

2008/09: KIK Sana (Sanski Most)

2009/10: KIK Sana (Sanski Most)

2010/11: KIK Sana (Sanski Most)

2011/12: KIK Sana (Sanski Most)

2012/13: KIK 3K (Sarajevo)

2013/14: KKI Vrbas (Banjaluka)

2014/15: KKI Vrbas (Banjaluka)

2015/16: KKI Vrbas (Banjaluka)

2016/17: KKI Vrbas (Banjaluka)

2017/18: KKI Vrbas (Banjaluka)

2018/19: KKI Vrbas (Banjaluka)

2019/20: KIK Zmaj (Gradačac)

2020/21: KKI Vrbas (Banjaluka)

2021/22: KKI Zagreb (Zagreb)

2022/23: KIK Zmaj (Gradačac)

2023/24: KKI Vrbas (Banjaluka)

2024/25: Parasport Slovenija

