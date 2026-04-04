KKI Vrbas nije odbranio trofej, KIK Una Sana osvojio Kup BIH!

KKI Vrbas nije odbranio trofej, KIK Una Sana osvojio Kup BIH!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Ekipa iz Bihaća potvrdila trenutnu dominaciju osvajanjem Kupa BIH i stigla do pehara poslije 21 godine.

KIK Una Sana osvojio Kup BIH

KIK Una Sana osvojio je trofej Kupa BIH pošto je u finalu odigranom u Sanskom Mostu savladao Košarkaški klub invalida Vrbas sa 92:78 (16:19,21:19,28:18,27:22).

Sve do sredine treće četvrtine ovog finala prednost su imali Banjalučani, ali je onda uslijedio pad što je iskoristila Una Sana i preokrenula najviše zahvaljujući raspoloženom Rami Rekanoviću koji je dao čak 53 poena. Osim njega istakao se i Dino Dizdarić sa 18 poena. Kod KKI Vrbas najefikasniji bio je Vlado Švraka sa 39 poena, dok je Bojan Brkić postigao 18 poena.

Banjalučani se sada okreću polufinalu NLB lige kojeg igraju 19. aprila u Banjaluci protiv ekipe KK OSI Paramont iz Podgorice.

Tagovi

Košarka u kolicima KKI Vrbas KIK Una Sana

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

