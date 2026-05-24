KKI Vrbas bez trofeja, Parasport Slovenija odbranio titulu u NLB ligi!

U reprizi prošlogodišnjeg finala ponovo slavila slovenačka ekipa.

Košarkaši klub invalida nije uspio da u svoje vitrine vrati trofej Regionalne NLB lige pošto je u finalu u Ljubljani poražen od ekipe Parasport Slovenija rezultatom 79:64.

Šampion Slovenije, tako je odbranio trofej u regionalnom takmičenju, dok je Vrbas ostao na još uvijek rekordnih - osam pehara.

Domaćin je od početka nametnuo svoj ritam igre i na poluvrijeme otišao sa 15 poena prednosti, 40:25. Ipak u nastavku, Vrbas je na krilima Švrake i Hujića u napadu i dobrom igrom u odbrani, prišao na pet poena razlike, 49:44.

Početkom posljednjeg perioda, najbolji igrač Banjalučana Vlado Švraka dobio je 4. ličnu grešku, njegovim izlaskom iz igre, domaćin je napravio seriju 8-0, i tako prelomio meč. U ekipi Vrbasa, najefikasniji je bio Hujić sa 22 poena, Švraka je postigao 20 a Rosuljaš, 16 poena. U pobjedničkom timu, Škorjanc, Slapničar i Gamri postigli su po 17 poena.

Nermin Hujić iz Vrbasa dobio je MVP priznanje, za najboljeg igrača NLB lige. Hujić je uz Duvnjaka, uvršten i u najbolju petorku lige.