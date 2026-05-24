logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

KKI Vrbas bez trofeja, Parasport Slovenija odbranio titulu u NLB ligi!

KKI Vrbas bez trofeja, Parasport Slovenija odbranio titulu u NLB ligi!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

U reprizi prošlogodišnjeg finala ponovo slavila slovenačka ekipa.

KKI Vrbas poražen u finalu NLB lige Izvor: Ustupljena fotografija

Košarkaši klub invalida nije uspio da u svoje vitrine vrati trofej Regionalne NLB lige pošto je u finalu u Ljubljani poražen od ekipe Parasport Slovenija rezultatom 79:64.

Šampion Slovenije, tako je odbranio trofej u regionalnom takmičenju, dok je Vrbas ostao na još uvijek rekordnih - osam pehara.

Domaćin je od početka nametnuo svoj ritam igre i na poluvrijeme otišao sa 15 poena prednosti, 40:25. Ipak u nastavku, Vrbas je na krilima Švrake i Hujića u napadu i dobrom igrom u odbrani, prišao na pet poena razlike, 49:44.

Početkom posljednjeg perioda, najbolji igrač Banjalučana Vlado Švraka dobio je 4. ličnu grešku, njegovim izlaskom iz igre, domaćin je napravio seriju 8-0, i tako prelomio meč. U ekipi Vrbasa, najefikasniji je bio Hujić sa 22 poena, Švraka je postigao 20 a Rosuljaš, 16 poena. U pobjedničkom timu, Škorjanc, Slapničar i Gamri postigli su po 17 poena.

Nermin Hujić iz Vrbasa dobio je MVP priznanje, za najboljeg igrača NLB lige. Hujić je uz Duvnjaka, uvršten i u najbolju petorku lige.

Tagovi

KKI Vrbas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC