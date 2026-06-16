Od Jokićeve zamjene do bombe u Evroligi: Hrvat odustao od NBA i vratio se gdje je bio najbolji

Nakon 10 godina, Dario Šarić ponovo u dresu Anadolu Efesa.

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Hrvatski košarkaš Dario Šarić (32) završio je NBA karijeru nakon 10 godina i od naredne sezone ponovo će nositi dres Anadolu Efesa, tima iz kojeg je i otišao u SAD. Vest o povratku Hrvata u evropsu košarku prvo je najavio njegov menadžer Miško Ražnatović, a zatim je stigla i potvrda iz Turske.

Šarić će biti jedno od najvećih pojačanja Efesa za narednu sezonu, u kojoj se očekuje iskorak turskog kluba nakon nekoliko manje uspješnih takmičarskih godina. Nakon što je čitavu deceniju sticao iskustvo u SAD, hrvatski centar sigurno može da pomogne timu iz Istanbula u ostvarivanju tih ciljeva.

Efes je objavio da je hrvatski košarkaš potpisao ugovor na dvije godine uz opciju produžetka saradnje na godinu dana. Imajući u vidu da je Šarić svojevremeno već proveo dvije sezone u timu iz Istanbula, on bi mogao da postane i jedna od najvećih legendi u istoriji ovog turskog kluba, velikana tamošnje košarke.

Bazı hikâyeler yarım kalmaz, sadece yeniden başlamak için doğru zamanı bekler.



NBA kariyeri öncesinde, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında formamızı giyen ve Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşayan Dario Šarić, 2+1 sezonluk anlaşma ile yıllar sonra…pic.twitter.com/OeIzjSPmeo — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK)June 16, 2026

Šarić je košarkašku karijeru počeo u Zrinjevcu, igrao je još za Zagreb i Dubravu, a zatim se afirmisao u Ciboni sa kojom je osvojio i ABA ligu na Fajnal-foru u Beogradu. Uslijedile su dvije godine u Efesu, pa čak deset u SAD. Bio je igrač Filadelfije, Minesote, Finiksa, Oklahome, Golden Stejta, Denvera i Sakramenta.

Ukupno je odigrao 498 mečeva u ligaškom i još 24 meča u plej-of dijelu sezone. tokom sezone 2024/25 trebalo je da bude zamjena za Nikolu Jokića u pokušaju Denver Nagetsa da napadnu NBA titulu, ali se to završilo neslavno. Šarić nije uspio da se nametne i tokom cijele sezone odigrao je samo 16 mečeva za tim iz Kolorada.