Stefanović ostao bez saradnika: Cvetković napustio Igokeu

Marko Cvetković više nije član stručnog štaba Igokee.

Izvor: MN PRESS

Promjena u stručnom štabu Igokee pred novu sezonu. Marko Cvetković napustio je klub i više neće biti pomoćnik Nenadu Stefanoviću, objavio je klub iz Aleksandrovca.

„Nenad Stefanović će predvoditi ekipu u predstojećoj sezoni bez Marka Cetkovića.

Nakon četiri godine uspješne saradnje, Igokea m:tel i trener Marko Cvetković završavaju saradnju ispunjenu brojnim uspjesima, predanim radom i profesionalnim odnosom.

Marko je u naš klub stigao 2022. godine kao član stručnog štaba i od prvog dana dao značajan doprinos razvoju ekipe i ostvarenju klupskih ciljeva.

Zahvaljujemo mu se na profesionalnosti, energiji i predanom radu, kao i na svemu što je učinio za Igokea m:tel tokom protekle četiri godine.

Marku želimo mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere.

Hvala na svemu i srećno u novim izazovima“, stoji u objavi KK Igokea.