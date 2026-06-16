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FIFA promijenila protokol predstavljanja ekipa tokom meča Urugvaja i Saudijske Arabije

FIFA promijenila protokol predstavljanja ekipa tokom meča Urugvaja i Saudijske Arabije

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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FIFA Je odlučila da promijeni jedno pravilo prilikom predstavljanja timova i pjevanja himni i zastava zbog vjere.

FIFA promijenila protokol zbog saudijske zastave Izvor: Richard Dole / Zuma Press / Profimedia

Prvi mečevi grupne faze na Svetskom prvenstvu su u toku i vidjeli smo neke dosta iznenađujuće rezultate. Jedan od tih je svakako remi između Urugvaja i Saudijske Arabije pošto je ekipa Marsela Bijelse važila za favorita u ovom meču (1:1), a pre početka tog meča je FIFA odlučila da promeni svoje pravilo.

Kao što ste mogli da primijetite, prije svake utakmice svi igrači i članovi stručnog štaba stoje na centru terena dok su pored njih ogromne zastave i čuju se himne. Za ovaj meč je važilo drugačije pravilo pošto zastave nisu bile na terenu, tačnije nisu dodirivale tlo.

Razlog za to je strogo pravilo Saudijske Arabije koje zabranjuje da Šehad (islamska deklaracija vjere prisutna na nacionalnoj zastavi) dodiruje tlo. Zato je FIFA pristala da promijeni uobičajeni protokol kako bi to ispoštovala.

Tako ni jedna ni druga zastava nisu dodirivale tlo. Što se meča tiče Saudijska Arabija je povela golom Abdulelaha Al Amrija u 41. minutu, a izjednačenje je donio Maksimilijano Arauhu u 81. minutu.

Tagovi

FIFA Mundijal 2026 fudbal

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