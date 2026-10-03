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Penjaroja poslije 3-0 Partizana: "Ovaj tim mora da se bori 40 minuta"

Penjaroja poslije 3-0 Partizana: "Ovaj tim mora da se bori 40 minuta"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener Partizana Đoan Penjaroja analizirao je pobjedu i istakao važnost navijača u preokretu protiv Bajerna.

Đoan Penjaroja poslije utakmice Bajern Partizan Izvor: Screenshot/YouTube/@fcbayernbasketball

Trener Partizana Đoan Penjaroja je poslije meča sa Bajernom (84:86) iznio utiske. Španski strateg uspio je samo ono što je uspio i Željko Obradović u prvom mandatu, nanizao je tri pobjede i doveo crno-bijele u vrh Evrolige. Parni valjak je trenutno četvrti na tabeli elitnog takmičenja.

"Veoma smo srećni zbog pobjede, posebno zato što smo večeras igrali sa određenim problemima. Tokom utakmice smo bili frustrirani jer smo promašili više otvorenih šuteva nego što je uobičajeno. Ali za ovaj tim, posebno kada igra na gostujućem terenu i pred 2.000 ili 3.000 navijača, obavezno je da se bori svih 40 minuta", rekao je Penjaroja pred medijima.

Trener Partizana posebno je naglasio prisustvo navijača Partizana jer su crno-bijeli igrali kao na domaćem terenu. Grobara je bilo dovoljno da atmosfera bude slična onoj u Beogradskoj areni. Ipak, ono što je još važnije - Partizan je uspio da se iskobelja iz dvocifrenog minusa i ponovo preokrene meč u svoju korist.

"Momci su ponovo razumjeli situaciju. Imali smo još jednu utakmicu koja je bila 50:50. Veoma sam srećan jer igrači vjeruju u naš rad, vjeruju u ono što radimo i napreduju. U četvrtoj četvrtini, kada je bilo najvažnije, podigli smo nivo igre i uspjeli da pobijedimo u ovoj atmosferi", zaključio je Penjaroja.

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Tagovi

košarka KK Partizan KK Bajern Evroliga Đoan Penjaroja

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