Crvena zvezda ga nije dočekala: Kevin Pengos donio konačnu odluku

Iskusni evroligaški i bivši NBA plejmejker Kevin Pengos rešio je da završi karijeru i oprostio se od igranja košarke.

Izvor: CLEMENS BILAN/EPA

Kevin Pengos je završio karijeru. Sa 33 godine je legendarni evroligaški plejmejker riješio da stavi tačku na svoje igranje košarke nakon karijere koja je počela 2011. godine na Gonzagi. Iako je četiri godine ostao bez mjesta na draftu nastavio je da igra u Evropi gdje je bio od 2015. godine sve do sada.

Dugo je bio želja Crvene zvezde, nekoliko godina je pominjan kao potencijalno pojačanje, a posljednji put 2023. godine kada su crveno-bijeli željeli da se riješe Šabaza Nejpira i da dovedu iskusnog Kanađanina. On je inače i porijeklom sa ovih prostora pošto je njegov pradeda u Kanadu došao iz Slovenije.

Šta je poručio Kevin Pengos?

"Kada sam bio klinac, svuda sam nosio loptu sa sobom. Na njoj bih ispisivao svoje ciljeve. Spavao bih sa njom. Sanjao bih o tome šta bih sve mogao da postignem. Odrastao sam sanjajući da ću igrati u NBA ligi. Znam da je to uobičajen san jednog djeteta, ali ja sam ga osjećao svakim delićem svog bića.

Sve što sam radio bilo je usmjereno na to da maksimalno povećam šanse da taj san ostvarim. Nije to bio put koji sam zamišljao. Ostao sam nedraftovan. Proveo šest godina u inostranstvu. A onda, sa 28 godina, potpisao garantovani ugovor sa Klivlend Kavalirsima. Imao sam sreću da imam nešto što me je budilo svakog jutra. Nešto čemu sam želio da se potpuno posvetim.

Moj san za moju djecu jeste da pronađu nešto zbog čega će se osjećati isto tako. Za dostizanje najviših nivoa potreban je čitav tim ljudi i beskrajno sam zahvalan svom! Hvala Gonzagi, treneru Fjūu, Tomiju Lojdu i mojim saigračima što su vjerovali u klinca iz malog grada u Kanadi.

Hvala reprezentaciji Kanade i svakom klubu, treneru i saigraču koji je bio dio mog puta: Gran Kanariji, Žalgirisu, Barseloni, Zenitu, Klivlendu, Milanu, Valensiji, Napoliju i Eroksporu. Hvala mojim agentima Zaku, Marku i čitavom timu Prajoriti Sportsa na vođenju i podršci tokom cijelog ovog puta.

Metju Nikol — hvala ti što si me učio, podržavao i uvijek bio uz mene. Mama, tata i Kejla — hvala vam na svim odricanjima, ljubavi i podršci od prvog dana. Liv, Deks i Luk — motivisali ste me da svakog dana budem bolji, a istovremeno me podsjećali na ono što je najvažnije. Kejt, ne mogu da objasnim koliko si nevjerovatna bila. Podnijela si bezbroj odricanja kako bi mi omogućila da jurim svoje snove. Ovaj put je podjednako tvoj koliko i moj. Volim te!

Moja karijera donijela mi je neke od najljepših trenutaka, ali i neke veoma teške. Povrede su posljednjih nekoliko godina učinile nevjerovatno teškim, ali zahvalan sam što sam se dovoljno dugo borio da moja djeca mogu da me gledaju kako se takmičim.

Ne znam da li se ijedan sportista na kraju karijere osjeća potpuno zadovoljnim. Uvijek vjerujemo da smo mogli još više.

Ali mogu da kažem sa 1000 odsto sigurnosti da sam dao sve što sam imao. Nikada nisam dozvolio da okolnosti odrede moj pristup.

Zato, onom klincu na prilazu ispred kuće. Samom. Satima i satima. Uspjeli smo! Ostavili smo sve na terenu i ostvarili sve o čemu si oduvijek sanjao. Sada je vrijeme da isto uradimo i u sljedećem poglavlju. Hvala ti, košarko!"

Prvi mu se javio Srbin

Prvi koji je ispratio Kevina Pengosa u penziju bio je nekadašnji srpski reprezentativac Dejan Kravić: "Apsolutna legenda! Oduvijek sam se ugledao na tebe i na to koliko si posvećen i koliko truda ulažeš u košarku. Prava definicija vrhunskog košarkaša i velikog čoveka! Paklena karijera!", napisao je on.

Vidi opis Crvena zvezda ga nije dočekala: Kevin Pengos donio konačnu odluku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Karijera Kevina Pengosa

Nakon završetka koledža sjajni plejmejker je zaigrao u Gran Kanariji, zatim u Žalgirisu i Barseloni. Poslije još godinu dana u Klivlendu gdje je ostvario san igranja u NBA došao je u Olimpiju iz Milana, pa je poslije Valensije i Napolija posljednji put igrao za Erokspor u Turskoj,