Željko dominira sa Panatinaikosom, Mirotić na MVP nivou: Evroligaške drame, dominacija i partije za pamćenje

Zanimljivi rezultati u trećem kolu Evrolige, viđeno je i jedno iznenađenje.

Izvor: Instagram/paobcgr

Tri kola u Evroligi su završena i već je viđeno dosta uzbudljivih utakmica, dramatičnih završnica, ali i onih dominantnih partija. Samo četiri ekipe imaju savršen skor (3-0) trenutno, to su Panatinaikos, Fenerbahče, Valensija i Partizan i sve četiri ekipe su se radovale u petak uveče.

Prvi meč bio je u Turskoj gdje Dušan Vlahović nije donio sreću imenjaku Alimpijeviću. Barselona je na krilima Kevina Pantera došla do trijumfa (95:82).

Dusan Vlahovic feeding his off-court passion by watching his very own@BJK_Basketbol#RivalrySeriespic.twitter.com/v8SvrdQds2 — EuroLeague (@EuroLeague)October 2, 2026

Fenerbahče je na svom terenu savladao Dubai (76:66) zahvaljujući Markusu Bingamu (20, 8sk) i Vejdu Boldvinu (14, 5as), dok je na drugoj strani najbolji bio Eli Okobo (18, 4as). Filip Petrušev je za osam minuta imao 3 poena, a Nemanja Dangubić 2 poena za 13 minuta.

Valensija je pokazala da može i bez trenera Pedra Martineza koji u Realu ima skor 0-3 na startu sezone. Nezaustavljiv u pobjedi protiv Asvela (105:92) bio je Nikola Mirotić koji je ubacio 22 poena, uz podršku Ti Džeja Šortsa (17, 6as, 4sk). U domaćem timu istakao se Peti Mils sa 26 poena.

Željko Obradović je sa Panatinaikosom rutinski odradio posao protiv Makabija (90:67). Sve je bilo rješeno poslije prve četvrtine (25:10), pa je tako mogao da dozira minutažu ekipi. Geršon Jabusele (17) i Najdžel Hejs Dejvis (13,4sk, 4as) su bili najbolji. U izraelskoj ekipi je jedini dvocifreni bio Roman Sorkin (13m 4sk).

Jedino pravo iznenađenje bila je pobjeda Baskonije protiv Armanija (87:76). Za italijanski tim nije igrao Marko Gudurić zbog rođenja kćerke i to se osjetilo u njihovoj igri. Španski tim su do trijumfa vodili Ej Džej Loson (16) i Di Džej Stjuart (12), dok je Mozes Rajt bio najbolji u timu iz Milana (17, 6sk).

Rezultati:

Bešiktaš - Barselona 82:95

Fenerbahče - Dubai 76:66

Bajern - Partizan 84:86

Asvel - Valensija 92:105

Panatinaikos - Makabi 90:67

Baskonija - Armani 87:76

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