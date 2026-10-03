logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kinez ostao bez riječi zbog Đokovića: "Tek sada sam shvatio zašto je Novak najveći ikada"

Kinez ostao bez riječi zbog Đokovića: "Tek sada sam shvatio zašto je Novak najveći ikada"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković je još jednom pokazao da zna da nađe rješenje i kada ne ide, a Bu je u superlativima pričao o najvećem teniseru svih vremena.

Bu Junčaokete o Novaku Đokoviću Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je uprkos svim problemima našao način da upiše 31. uzastopnu pobjedu na turniru u Pekingu. Poslije velike borbe i tri sata igre je slomio otpor Junčaoketea Bua - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Poslije svega viđenog na terenu kineski teniser je ostao bez riječi. Nije znao kako da opiše poraz.

"Moram da budem iskren, osjećam se potpuno prazno. Ispražnjen sam skroz. I oduševljen Đokovićem. Igrao sam protiv čovjeka od 40 godina. Poslije više od dva sata igre njegov nivo energije nije opao", rekao je Bu.

Nije mogao da prestane da priča o srpskom igraču.

"Ja imam 25 godina i bio sam iscrpljen, moj nivo igre je počeo da pada, dok je on izgledao kao da tek počinje i da se zagrijava. Ostao sam bez riječi."

"Shvatio sam zašto je Novak najveći ikada"

Upravo je njihov prvi međusobni okršaj bio i prilika za Bua da vidi kolika je razlika između njih. I da cijelom svijetu kaže ko je najveći svih vremena.

"Zaista cijenim što sam dobio ovu priliku, jer nisam imao toliko šansi da igram protiv Đokovića. Igram već tri godine i ovo je prvi naš meč. Borio sam se za svaki poen. Ukupno gledano, bio je ovo meč visokog kvaliteta. Ovo je njegov tenis, njegov stil. Zato je Đoković najveći svih vremena. Zato je našao način da pobijedi Rodžera Federera i Rafu Nadala. Sada sve dobija smisao, sada sve shvatam", zaključio je Bu.

Šta sad čeka Đokovića?

Novaka čeka težak posao na putu da sedmi put podigne pehar u Pekingu. Prvi naredni rival vjerovatno će mu biti Saša Zverev. Osim ako Junčeng Šang ne napravi veliko iznenađenje.

Đoković četvrtfinalni meč igra u nedjelju što znači da će imati dan više za odmor od rivala. Ako prođe u polufinale tamo bi mogao da igra protiv Danila Medvedeva ili Jakuba Menšika. U drugom dijelu žrijeba su Karen Hačanov, Hubert Hurkač, Andrej Rubljov, Aleks de Minor...

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bu Junčaokete Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC