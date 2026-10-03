Pajola o tajni Partizanovog uspjeha: "Od prvog dana se time bavimo na treningu"

U trećem kolu Evrolige, Partizan je slavio protiv Bajerna, a Pajola je istakao važnost odbrane i podrške navijača.

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Partizan je pobijedio Bajern u trećem kolu Evrolige, a jedan od heroja crno-bijelih bio je i Alesandro Pajola. Možda plejmejker nije bio poenterski najbolji u Parnom valjku, ali je igrač koji je savršeno obavio zadatak čuvanja Andreasa Obsta, a susret je završio sa sedam asistencija.

Partizan je uspio da se vrati iz dvocifrenog minusa i još jednom je pokazao dobru igru, posebno u posljednjoj dionici.

"Pokazali smo ponos, karakter, na tome radimo svaki dan, od prvog dana se time bavimo na treningu. Igrali smo sjajno u drugom poluvremenu, ostali smo u utakmici. Imali smo igrače koji poentiraju u odlučujućim trenucima", rekao je Pajola za Arenu sport.

Partizan je pokazao da mu je odbrana prioritet. Postao je tim koji prima znatno manji broj koševa u odnosu na prethodne sezone i još jednom je dokazao da je odbrana ključ pobjede.

"Fokusiramo se na našu igru u odbrani, mučili smo se u prvim minutima treće četvrtine, nismo uspjeli da poentiramo, ali na kraju smo uspjeli da slavimo", dodao je plejmejker Partizana.

"Kao da smo igrali kod kuće"

Navijači Partizana su još jednom napravili sjajan posao. U Parizu je Parni valjak imao osjećaj kao da je igrao u Beogradskoj areni, a sad je između dvije i tri hiljade Grobara podržalo crno-bijele. Igralo se u Minhenu, ali je utisak da se igralo u Beogradu.

"Nismo imali utisak da igramo na strani, djelovalo je kao da igramo kod kuće, oni su nas gurali naprijed", zaključio je Pajola.

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?

8. oktobar Real Madrid - Partizan 20.45 sati

13. oktobar Partizan - Panatinaikos 20.30 sati

15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda 20.45 sati

28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati

30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

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