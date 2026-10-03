Nikola Lončar o najboljem u Bajernu: "Da li ste vidjeli šta mu je Pajola uradio?"

Partizan je ostvario treću pobjedu u Evroligi, a Nikola Lončar analizirao je igru i taktiku trenera Đoana Penjaroje.

Izvor: MN PRESS, Arena Sport /Printscreen

Partizan je uspio da veže i treću pobjedu u Evroligi, a dok se željno čeka susret sa Real Madridom, Nikola Lončar je analizirao trijumf crno-bijelih. Bivši košarkaš Partizana, a sad stručni konsultant, u studiju Arene Sport govorio je o taktici Parnog valjka, posebno je pohvalio ideje trenera Đoana Penjaroje, kao i igru Karlika Džounsa i Alesandra Pajole.

"Na 'minus' 13 se činilo da nema povratka. Širili smo optimizam, stvarno nevjerovatan povratak Partizana, uz one prve dvije utakmice. Malo riječi je da ih hvalimo, jer smo mnogo toga rekli. Partizan je naišao na odbranu u piku nad Karlikom na koju dosad nije nailazio. U prvom poluvremenu nisu reagovali brzo, ali su se adaptirali", započeo je Lončar.

"Bajern nije imao ništa više što se tiče pokušaja, alternativnih odbrana. Partizan je dobro riješio neke stvari usput i nije ništa specijalno promijenio u odnosu na prethodne dvije utakmice. Oslanjali su se na Karlika koji je za sebe odigrao posljednju četvrtinu, postigao je 12 poena. Kad sve sumiramo - fenomenalna predstava, fenomenalna igra Partizana. Bez obzira što Partizan igra protiv velikih u narednim utakmicama, ovo daje nadu", dodao je.

Karlik, Pajola... ne zna se ko je bolji

Karlik Džouns je u završnici promašio važno slobodno bacanje, ali je bio najbolji kad je bilo najvažnije.

"To je normalno, neki put ulaze trojke, neki put ne. Bile su dobre situacije, ne može nikome da se zamjeri. Igra je bila dobra i lopta je išla kako treba. Što se tiče Karlika, bio je na svom nivou. Obst je ključni igrač Bajerna, ali ga je Pajola zaključao. Ukrao mu je nekoliko živih lopti. Partizan se dobro adaptirao, nije odustajao od svoje igre u napadu. Agresivna odbrana od polovine terena Partizana je dala toliko problema Bajernu, posebno posljednjih šest, sedam minuta."

Posebno priznanje dobio je i Alesandro Pajola koji je sve vrijeme pažljivo čuvao Endija Obsta, najboljeg igrača Bajerna.

"U pripremi utakmice Partizan je htio da odsječe Obsta od lopte. Uzastopne blokade, ako nije stigao Pajola, dobro su se mijenjali. Nije pogodio prve dvije trojke gdje je bio sam, ali znamo da ne zavisi od prvog ili drugog šuta, ali nije došao u priliku za šut. Pajola je bio taj... Kad ga je probio, tražio je loptu na poseban način - sa strane. Kad tražiš loptu iza, to je uglavnom faul, ali on je pronašao način da to izvede."

Partizan protiv Reala u 4. kolu Evrolige

Izazovi za Partizan tek slijede, gostuju Realu koji ima negativan skor jer je sva tri meča izgubio na startu Evrolige, a kako to inače biva, klubovi se bude baš protiv Zvezde i Partizana.

"Slijedi Real Madrid, pa duplo kolo. Nadamo se da će u ovom ritmu i okruženju Partizan da igra dobro, sad niko ne priča da li fali novi igrač ili ne. Nedostaje Itan Tompson, meč je otvorio trojkom, pa je napravio tri lične greške, što je nedopustivo u odnosu na status koji ima u timu. Značajan je u napadačkom dijelu igre. Mora da se pazi, ali ostali su perfektno prihvatili ulogu, razumjeli su je fenomenalno. Nema igrača koji nije razumio ulogu."

Pohvala za Đoana Penjaroju

Trener Partizana je dobro uklopio tim, a minutaža u ekipi i dalje izaziva interesovanje. Gotovo ravnomjerno raspoređena igra, čak i najvažnijih igrača na terenu.

"Moramo Penjaroju da pohvalimo, rotacije su toliko spontane. Nisu forsirane da neko mora da igra. Zasluge su tu da bi igrači pokazali kvalitet na terenu, ne možemo da kažemo da neko nije ispunio očekivanja. Nakić je imao pet poena, igrao je devet minuta, biće to još bolje, 12 igrača je imalo učinak. Sa strane Bajerna je 11 igrača imalo učinak, neuobičajena statistika za dva tima. Partizan je pokazao veliku hrabrost, što je bilo neočekivano", dodao je.

"Dok protivnik pruža prilike i pomake u nekim segmentima igre, Penjaroja fenomenalno koristi poklone trenera rivala, ima procjenu ko može i ko ne može i u kom trenutku može i ne može. Što se tiče pripreme, odlično pripremljena utakmica. Ekipa istog kvaliteta kao i prethodne dvije, nema tu šta mnogo da se mijenja, a i nije bilo potrebe. Isto tako i za Madrid, Partizan treba da igra svoju igru. Treba da prostudira koju odbranu će igrati protiv Karlika Džounsa. To je ključ."

"Šutevi nisu ulazili u jednom trenutku, to je igra. Niko ne može da očekuje da Nakić i Lakić daju sedam trojki, možda se desi jednog trenutka. Sa pobjedama raste samopouzdanje. Ambijent i okruženje je fenomenalno, sa pobjedama se lakše trenira. Postoji oklop za sve negativno što može da dođe poslije ove tri pobjede. Samo četiri ekipe u Evroligi su krenule sa 3:0", zaključio je Nikola Lončar.