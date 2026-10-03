Nikola Lončar: "Vašingtonov ples je dosta glup, a i liči na gubitnika"

Nikola Lončar komentariše igru Dvejna Vašingtona i njegovu proslavu poena, nazivajući ples "dosta glupim" i ističući njegove greške.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia/Arena sport

Partizan je pobijedio Bajern i sad je četvrti na tabeli Evrolige. Ipak, borba u Minhenu bila je izuzetna, a tim je pored dobro čuvanog Andreasa Obsta morao da vodi Dvejna Vašingtona, koji je bio posebno motivisan. Igra Amerikanca rođenog u Njemačkoj nije oduševila Nikolu Lončara, koji je poslije trijumfa crno-bijelih govorio i o bivšem košarkašu Parnog valjka.

"U pripremi utakmice Partizan je htio da odsječe Obsta od lopte. Uzastopne blokade, ako nije stigao Pajola, dobro su se mijenjali. Nije pogodio prve dvije trojke gdje je bio sam, ali znamo da ne zavisi od prvog ili drugog šuta, ali nije došao u priliku za šut. Pajola je bio taj... Kad ga je probio, tražio je loptu na poseban način - sa strane. Kad tražiš loptu iza, to je uglavnom faul, ali on je pronašao način da to izvede", započeo je Nikola Lončar u studiju Arene Sport.

Vjeruje bivši košarkaš Partizana da u Bajernu nema suviše kvalitetnih igrača za koje se trebalo pripremati, pa čak i Dvejn Vašington, kojeg crno-bijeli dobro poznaju.

"Sa ostalim igračima nije postojao poseban plan, nema posebnih igrača. Timan je pravio štetu Partizanu, uglavnom je problem bio sa linije penala. Vašington je napravio štetu Partizanu, ali smo znali da će se to završiti loše", rekao je Nikola Lončar.

"Ples je bio dosta glup"

Vašingtona kojeg još iz Partizana prati podatak da je igrač koji troši mnogo lopti, da je igrač koji ima nerezonske šuteve, da je igrač koji je brzoplet, u ovom meču je imao sasvim solidne brojke. Susret je završio sa 20 poena, dva skoka i četiri asistencije, pa je imao indeks korisnosti 20. Ipak, ono što je posebno iznenadilo bio je način na koji je slavio poene, kao da nije igrao protiv bivšeg kluba...

"On je imao ples, koji je bio dosta glup, znajući da utakmica još nije završena, što mu se olupalo o glavu, znamo i u Partizanu kakve je greške pravio. Ono što znamo jeste da je Partizan u prve dvije utakmice uglavnom vodio, sad su poslije minusa 13 uspjeli da se vrate u meč i pobijede", rekao je.

"A i gubitnik je"

Vidi opis Nikola Lončar: "Vašingtonov ples je dosta glup, a i liči na gubitnika" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 10 / 10

U finišu meča, lopta bi vrlo vjerovatno išla na Obsta, ali kako je Nijemac bio dobro čuvan od strane Partizana, Vladimir Lučić je morao da pronađe alternativu.

"Kako je bio postavljen aut... Izvodio je Lučić, da je uspio, loptu bi dobio Obst i dobio bi loptu na piku, na vrhu reketa. Druga opcija je bio Vašington, previše je prijetio tim šutem za dva poena, na kraju je to bio 'air ball'. Znamo ga iz Partizana, znamo da voli da dominira, to su rizični šutevi. Teški šutevi, nekad je bio uspješan, više puta nije."

"U važnim utakmicama nije igrao kako treba, znamo da je personaliti napadački, ali po meni je gubitnik, što smo vidjeli po nekim utakmicama u Partizanu prošle godine. To je način na koji on igra, to je način na koji on razumije košarku, ne možemo da mu zamjerimo, to je sad problem Bajerna", zaključio je Nikola Lončar.

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