Vico Zeljković o Edinu Džeki: "Koliko je veliki igrač, toliko je još veći čovjek!"

Predsjednik FS BiH oglasio se na društvenim mrežama povodom kraja reprezentativne karijere kapitena "zmajeva".

Izvor: FS BiH

Završena je jedna duga epoha bh. fudbala, koja je trajala više od 19 godina.

Od dresa reprezentacije BiH i čak 152 nastupa za "zmajeve" oprostio se Edin Džeko, koji je premijernu utakmicu za reprezentaciju odigrao daleke 2007. godine. Sinoć je, u duelu sa Švedskom (1:1), stavio tačku, a igru je napustio u 63. minutu, nakon što su mu igrači i jednog i drugog tima pri izlasku sa terena priredili počasni špalir.

Edina Džeku u zasluženu reprezentativnu penziju ispratio je i predsjednik FS BiH Vico Zeljković, koji se oglasio na Instagramu.

"Velika mi je čast što sam na dan kada se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine na mjestu predsjednika Saveza, ali mi je još veća čast što sam tu ulogu obavljao tokom njegovih reprezentativnih godina i imao priliku da zajedno sa njim budem dio najuspješnijeg perioda u istoriji bh. fudbala.

Od prvog dana mog dolaska u Savez od Edina sam imao iskrenu podršku. Godinama smo sarađivali, razgovarali o različitim temama i nastojali da, svako iz svoje pozicije i uloge, uradimo ono što je najbolje za reprezentaciju i fudbal u BiH. Uvijek smo jedan prema drugom bili otvoreni i iskreni, bez obzira na temu o kojoj smo razgovarali.

Rezultati koje smo zajedno ostvarili najbolje govore o toj saradnji. A posebno mjesto u svemu tome zauzima plasman u eliminacionu fazu Svjetskog prvenstva, najveći rezultat u istoriji reprezentacije.

O onome što Edin Džeko predstavlja za ovdašnji fudbal zaista je izlišno trošiti mnogo riječi. On nije samo jedan od najboljih fudbalera koje smo ikada imali. Edin je postao simbol i stub reprezentacije. Njegove brojke, golovi, rekordi, titule i individualna priznanja govore dovoljno, ali možda još više govori emocija koju smo svi osjetili večeras na Bilinom polju.Koliko je veliki igrač, toliko je još veći čovjek.

Ipak, ovo nije kraj Edinove fudbalske priče. Vjerujem da će pred njim biti još mnogo utakmica i lijepih trenutaka na fudbalskom terenu. A kada jednog dana dođe trenutak da i definitivno završi igračku karijeru, vrata FS BiH za njega će uvijek biti širom otvorena.

Naravno, očekujemo Edina na svakom okupljanju reprezentacije. Njegovo prisustvo, iskustvo i savjeti mogu biti od velikog značaja za ovu novu generaciju 'zmajeva'.

Vidi opis Vico Zeljković o Edinu Džeki: "Koliko je veliki igrač, toliko je još veći čovjek!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 10 / 10

Hvala ti, kapitenu, za sve što si dao reprezentaciji. Ovo nije zbogom – ovo je samo jedno veliko hvala za sve godine provedene u najdražem dresu", riječi su prvog čovjeka bh. fudbala.

Prvu utakmicu u eri bez Edina Džeke BiH će odigrati u ponedjeljak (5. oktobar), kada će na Bilino polje stići selekcija Poljske (20.45).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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