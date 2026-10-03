Džeko se oprostio od dresa BiH: "Ovo je pravo vrijeme, ostavljam ekipu u dobrom stanju"

Dugogodišnji kapiten BiH stavio je tačku na reprezentativnu karijeru.

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Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko odigrao je sinoć posljednju utakmicu u dresu reprezentacije BiH.

U meču sa Švedskom (1:1), u okviru B divizije Lige nacija, Džeko je igru napustio u 63. minutu. Na terenu su mu igrači i jednog i drugog tima priredili špalir, stadion Bilino polje je skandirao njegovo ime, a poslije utakmice je počasnim krugom pozdravio krcate tribine zeničkog stadiona.

"Ovo je pravo vrijeme i pravi momenat. Nisam to odlučio preko noći. Mogao sam još nastaviti, nekad igrati, nekad ne, fizički to još mogu. Ali čovjek razmišlja — za dvije godine je Evropsko prvenstvo, ja ću imati 42 godine i ko zna u kakvom bih stanju bio. Ekipa treba da se uigra i spremi za kvalifikacije. Ostavljam je u dobrom stanju i to je najbitnije. Ima momaka koji će biti samo bolji i bolji, ima igrača koji mogu da pogode i vode reprezentaciju", rekao je Džeko poslije utakmice, nastavivši:

"Prije utakmice sam osjetio pritisak u grudima, kao da je prvi put, ali na početku je sve prošlo. Mislio sam da ću biti emotivniji, ali stvarno sam srećan što je završilo na ovaj način. Bilino polje i Zenica imaju tu čar. Ovdje smo odigrali najveće utakmice, ovdje sam najviše igrao i lijepo je da se sve završilo baš ovdje. Hvala svima koji su došli da me isprate. Ja i ova ekipa smo povezani — oni su dio mene, ja sam dio njih. Tu sam šta god i kad god zatreba. Odlazim srećan, a sada sam na vašoj, navijačkoj strani."

Džeki je meč sa Švedskom bio 152. u dresu BiH, po čemu je apsolutni državni rekorder. Postigao je i 73 gola pa mu ni po tom parametru nema ravnog.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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