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"Drugačije je kad si kapiten": Nikola Jokić spreman za "osvetu" Italijanima

"Drugačije je kad si kapiten": Nikola Jokić spreman za "osvetu" Italijanima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je nekarakterističan meč, ali je Srbija slavila na pogon Tanaskovića i Jovića.

Nikola Jokić o pobjedi Srbije protiv Islanda Izvor: MONDO

Kapiten Srbije Nikola Jokić iznio je utiske poslije rutinske pobjede protiv Islanda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Za tri dana čeka ih daleko zahtjevniji izazov, gostovanje protiv Italije, koja je znala i te kako da ih namuči u prošlosti.

Iako je rezultat protiv Islanđana bio i više nego ubjedljiv, trebalo je vremena da "orlovi" uđu u ritam. To je istakao i najbolji centar planete u izjavi poslije meča.

"U prvoj četvrtini nismo imali energije, nismo dobro startovali, ali druga četvrtina i drugo poluvrijeme su energetski bili gdje treba", rekao je Jokić odmah poslije meča.

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Nikola Jokić posle pobede protiv Islanda
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Jokić daje podjednako dobru energiju i na terenu, ali i sa klupe. Priznao je da je poseban osjećaj kada bodri svoje saigrače iz kapitenske uloge.

"Sigurno je malo drugačije kad ste u kapitenskoj ulozi", rekao je srpski as.

Za tri dana "orlove" čeka najvažniji meč u ovom prozoru, pošto u ponedjeljak gostuju selekciji Italije koja je ove večeri poražena od Bosne i Hercegovine.

"Dosta puta su nas pobijedili u bitnim utakmicama, idemo tamo fokusirani i nadamo se da ćemo odigrati dobru utakmicu", zaključio je Jokić koji je meč završio sa šest poena, 13 skokova i šest asistencija.

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Tagovi

orlovi Srbija Nikola Jokić Mundobasket 2027 kvalifikacije

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