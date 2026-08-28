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Slavlje "zmajeva": Istorijska pobjeda BiH nad Italijom u krcatom tuzlanskom "Mejdanu"

Slavlje "zmajeva": Istorijska pobjeda BiH nad Italijom u krcatom tuzlanskom "Mejdanu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Košarkaši BiH upisali treći trijumf u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, i to protiv favorizovane Italije.

Košarkaši BiH pobijedili Italiju u kvalifikacijama za Mundobasket 2027 Izvor: fiba.basketball

Prvi put u istoriji, košarkaši BiH savladali su Italiju. I to u veoma važnom kvalifikacionom meču za odlazak na Mundobasket 2027.

"Zmajevi" su u prepunoj dvorani "Mejdan" u Tuzli vodili tokom cijelog susreta i na kraju sasvim zasluženo porazili Italiju 78:76, što je bio tek drugi neuspjeh "azura" u kvalifikacijama.

BIH - ITALIJA 78:76 (18:17, 16:10, 24:27, 20:22)

Osim vođstva gostiju u uvodnim minutima meča, tim Darija Đerđe dominirao je većim dijelom susreta. Nakratko su bh. košarkaši dozvolili rivalu da u finišu dođe do nove prednosti, koja je ipak kratko trajala. Košarkaši BiH bili su prisebniji u završnici i nakon velike drame stigli do trijumfa, trećeg u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Sjajni Jusuf Nurkić predvodio je "zmajeve" sa dabl-dabl učinkom od 25 poena i 14 skokova, dok su dvocifren učinak imali još Kenan Kamenjaš (13 poena, 8 skokova), Amar Alibegović (12 poena) i Luka Garza (10 poena, 7 skokova).

Kod Italijana su po 14 poena ubacili Niko Manjon i Simone Fontekjo.

Naredni meč BiH igra 31. avgusta u gostima protiv Litvanije, dok će Italijani istog dana odmjeriti snage sa Srbijom, koja je večeras bila ubjedljiva protiv Islanda.

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Italija Mundobasket 2027 kvalifikacije

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