Island doveo samo jednog igrača da čuva Jokića: Taktika ili nužda, ali samo jedan ima preko 2 metra

Bez potcjenjivanja, ali Islanđani nemaju šta da traže pod košem.
Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Islanda. To je "na papiru" najlakši rival u ovom prozoru, pošto je za tri dana očekuje duel sa Italijanima.
Iako je selektor Dušan Alimpijević govorio o Islanđanima sa velikim respektom, jasno je ko je ovdje favorit. Srbija u timu ima najboljeg centra svijeta, člana idealne petorke Evrolige, a današnji rival samo dvojicu igrača preko 200 centimetara. Jasno je da će taktika protivnika biti da ugrozi "orlove" sa spoljne linije, pošto su Nikola Jokić i Nikola Milutinov vjerovatno najbolji centarski tandem gledajući kvalitet ostalih reprezentacija.
Među 12 reprezentativaca Islanda, samo Hlinason može da čuva koš, pošto je visok 215 centimetara. Tu je Trastarson koji igra na poziciji krilnog centra i visok je tačno 200 cm.
Na koga to računa Krejg Pedersen protiv Srbije.
Sastav Islanda: Heningson, Gudmundson, Fridrikson, Džonson, Palason, Hermanso, Gudmundson, Peturson, Hliason, Trastarson, Džonson, Bjornson