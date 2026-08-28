Island doveo samo jednog igrača da čuva Jokića: Taktika ili nužda, ali samo jedan ima preko 2 metra

Bez potcjenjivanja, ali Islanđani nemaju šta da traže pod košem.

Izvor: MONDO

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo protiv selekcije Islanda. To je "na papiru" najlakši rival u ovom prozoru, pošto je za tri dana očekuje duel sa Italijanima.

Iako je selektor Dušan Alimpijević govorio o Islanđanima sa velikim respektom, jasno je ko je ovdje favorit. Srbija u timu ima najboljeg centra svijeta, člana idealne petorke Evrolige, a današnji rival samo dvojicu igrača preko 200 centimetara. Jasno je da će taktika protivnika biti da ugrozi "orlove" sa spoljne linije, pošto su Nikola Jokić i Nikola Milutinov vjerovatno najbolji centarski tandem gledajući kvalitet ostalih reprezentacija.

Pogledajte 00:26 Zagrevanje Islanda pred mec sa Srbijom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Među 12 reprezentativaca Islanda, samo Hlinason može da čuva koš, pošto je visok 215 centimetara. Tu je Trastarson koji igra na poziciji krilnog centra i visok je tačno 200 cm.

Na koga to računa Krejg Pedersen protiv Srbije.

Sastav Islanda: Heningson, Gudmundson, Fridrikson, Džonson, Palason, Hermanso, Gudmundson, Peturson, Hliason, Trastarson, Džonson, Bjornson