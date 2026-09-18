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Petrovićeva čuda u Španiji: Engleska priča o srpskom golmanu!

Petrovićeva čuda u Španiji: Engleska priča o srpskom golmanu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Petrovićeve čudesne odbrane u Španiji donijele istorijsku pobjedu Bornmuta.

Bornmut pobijedio Sosijedad odbrane Đorđa Petrovića Izvor: Jeremy Landey / imago sportfotodienst / Profimedia

Srpski golman Đorđe Petrović (26) heroj je istorijske pobjede Bornmuta protiv Real Sosijedada u gostima (2:1), u 1. kolu Lige Evrope. To je prvi trijumf njegovog tima u takmičenju i stavio je Srbin ogroman pečat na uspjeh. Prije svega spektakularnim odbranama u završnici, kada je čudesno sprečavao Islanđanina Orija Oskarsona (22) da ga savlada.

Čuvar mreže iz Požarevca u 85. minutu se bacio na zemlju da bi spriječio Oskarsona da ga savlada iz kaznenog prostora, a u 90+1. minutu je napravio čudo, zaustavivši Islanđanina postavljenog samo nekoliko metara od gol-linije. Reagovao je centarfor Španaca na odbijenu loptu, ali je Petrović napravio čudo i zaslužio ogromne pohvale.

"Te odbrana na kraju, kao i ona prethodna... Dvije nevjerovatne Petrovićeve reakcije sačuvale su Bornmut", rekao je za Bi-Bi-Si bivši igrač Bornmuta Čari Danijels.

Engleski tim stekao je rano vođstvo 2:0 na Anoeti, golovima Džastina Klajverta u 11. i Rajana u 20. minutu, ali je bivši igrač Barselone, Dortmunda i Mančester sitija Serhio Gomez ipak zakuvao završnicu golom u 57. minutu. Oskarson je pokušao da učini isto, ali Petrović je bio u spektakularnoj formi ove večeri, što će radovati i selektora Srbije Veljka Paunovića pred ponedjeljak i okupljanje reprezentacije za mečeve Lige nacija.

Real Sosijedad Bornmut
Izvor: YouTube/TV Arena sport

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Tagovi

Đorđe Petrović fudbal Liga Evrope Bornmut

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