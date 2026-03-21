Engleska Premijer liga hvali Đorđa Petrovića: "Da nije Srbina, bilo bi još golova"

Autor Nebojša Šatara
Đorđe Petrović dobio sjajne ocene i velike pohvale za nastup u burnom remiju protiv Mančester junajteda.

premijer liga hvali djordja petrovica protiv mancester junajteda Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Srpski golman Đorđe Petrović (26) bio je heroj večeri u remiju svog Bornmuta protiv Mančester junajteda (2:2) na domaćem terenu. Meč je odigran u petak, a Premijer liga se osvrnula na taj duel pohvalom na račun srpskog čuvara mreže.

"Bilo bi još više golova na Vitalitiju da nije bilo Đorđa Petrovića", piše u objavi na zvaničnim nalozima Premijer lige na društvenim mrežama. "Bio je zauzet u petak uveče", piše u "postu" lige na Instagramu:

Dok su u Mančester junajtedu bili veoma ljuti na sudiju Stjuarta Atvela, koji je dosudio dva penala, a jedan nije, uz isključenje kapitena "crvenih đavola" Harija Megvajera zbog povlačenja 10 minuta prije kraja. Zvanično su se sa Old Traforda žalili jer pri njihovom vođstvu 1:0 nije dosuđen faul za povlačenje Adrijena Trufera u duelu sa igračem Junajteda Amadom Dijaloom. "Za istu stvar je svirao penal za Bornmut", žalio se trener Junajteda Majkl Karik poslije utakmice.

Pogledajte tu situaciju:

Pohvale za Petrovića

Ipak, kontroverze oko suđenja ne umanjuju Petrovićev nastup, koji je "Skaj sports" ocijenio ocjenom "sedam". Samo su dvojica njegovih saigrača, vezisti Aleks Skot i Rajan Kristi dobili veću, "osmicu", za dobijene mnoge bitke protiv igrača Junajteda. 

Petrović je ove sezone nezamjenljiv golman Bornmuta i sa saigračima nije doživio poraz već 11 kola Premijer lige. Zato je Bornmut na mirnoj 12. poziciji sedam utakmica prije kraja sezone.

